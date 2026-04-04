Liga hiszpańska – niespodziewana porażka Realu Madryt. Czy liderzy obrony tytułu zdołają się podnieść?

Niespodziewany początek meczu na Majorce

Spotkanie na Estadi Mallorca Son Moix przyniosło niespodziankę już do przerwy. Gospodarze objęli prowadzenie w 42. minucie po trafieniu Manu Morlanesa, co było ich pierwszym celnym strzałem w tym sobotnim meczu. Wcześniej kibice obserwowali wyraźny napór ze strony gości, którzy dominowali w posiadaniu piłki.

Bramkarz Mallorki, Leonardo Roman, skutecznie obronił między innymi dwa mocne uderzenia Kyliana Mbappe, zapobiegając utracie bramki. Real Madryt pomimo wielu prób nie zdołał przełamać defensywy gospodarzy przed przerwą. Pierwsza połowa zakończyła się prowadzeniem Mallorki, co było zaskoczeniem dla wielu obserwatorów.

Emocje do samego końca: gol Muriqiego

„Królewscy” zdołali doprowadzić do wyrównania dopiero w 88. minucie spotkania. Bramkę zdobył brazylijski obrońca Eder Militao, dla którego był to pierwszy występ od początku grudnia po kontuzji ścięgna udowego. Jego trafienie dawało nadzieję na uratowanie cennego punktu w walce o mistrzostwo Hiszpanii.

Mallorca posiada jednak w składzie Vedata Muriqiego, wicelidera klasyfikacji strzelców Primera Division z 19 golami. Na początku doliczonego czasu gry doświadczony napastnik reprezentacji Kosowa zdobył gola na wagę pierwszego zwycięstwa nad Realem od 5 lutego 2023 roku. Muriqi, który był krytykowany za słabszy występ w finale baraży o awans do mistrzostw świata, po golu strzelonym Realowi nie potrafił ukryć wzruszenia.

"Czasami emocje biorą górę, nie da się powstrzymać łez" – przyznał.

"Przegraliśmy finał barażowy, który mógł nam dać awans na mundial. Następnie prowadzimy z Realem, oni wyrównują, a potem ten gol w końcówce... Cieszę się, że mogę odwdzięczyć się kibicom, chcemy pozostać w tej lidze dla nich" - dodał.

Real Madryt patrzy w przyszłość. Co dalej z Ligą Mistrzów?

Dla Realu sobotnia wpadka stanowi zimny prysznic i ostrzeżenie przed zapowiadającym się pasjonująco wtorkowym ćwierćfinałem Ligi Mistrzów. Królewscy zmierzą się na własnym stadionie z Bayernem Monachium, co będzie kluczowym testem ich formy i ambicji. Ta porażka może wpłynąć na morale zespołu, dlatego szybka regeneracja jest niezbędna.

Trener Realu, Alvaro Arbeloa, wziął na siebie odpowiedzialność za wynik. „Ta porażka to moja wina. Powiedziałem zawodnikom, że od teraz powinni zacząć już myśleć tylko o wtorkowym meczu. Muszą dać z siebie wszystko w Lidze Mistrzów, w rozgrywkach, które są absolutnie kluczowe dla klubu” – podkreślił szkoleniowiec. Jasno wskazał priorytety na najbliższe dni.

Sytuacja w tabeli La Liga

Dzięki zwycięstwu Mallorca wydostała się ze strefy spadkowej, awansując na 17. miejsce w tabeli z dorobkiem 31 punktów. Ten wynik jest niezwykle ważny w kontekście walki o utrzymanie w najwyższej klasie rozgrywkowej Hiszpanii. Zwycięstwo nad Realem Madryt znacząco poprawia ich pozycję i dodaje pewności siebie w końcówce sezonu.

Tymczasem wicelider Real pozostał z 69 punktami i musiał czekać na wynik meczu FC Barcelony. Drużyna Roberta Lewandowskiego i Wojciecha Szczęsnego zagra w sobotni wieczór w stolicy kraju z czwartym w tabeli Atletico, swoim dobrym znajomym z tego sezonu. Obie drużyny rywalizowały już w półfinale Pucharu Hiszpanii, a także zmierzą się w ćwierćfinale Ligi Mistrzów 8 i 14 kwietnia, co zapowiada wiele emocjonujących starć.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.