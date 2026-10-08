Letnie mistrzostwa Polski w skokach narciarskich. Znamy szczegółowy harmonogram zawodów

Jak wygląda harmonogram piątkowych konkursów indywidualnych?

Rywalizacja na Wielkiej Krokwi w Zakopanem rozpocznie się w piątek 16 października. W tym dniu zaplanowano konkursy indywidualne kobiet oraz mężczyzn. Zmagania wystartują o godzinie 12.15, kiedy to przeprowadzona zostanie pierwsza oficjalna seria treningowa. Następnie o 13.30 rozpoczną się kwalifikacje do zawodów głównych. Jeśli na liście startowej pojawi się mniej niż 50 uczestników, organizatorzy zastąpią je standardową serią próbną.

Główna część walki o medale rozpocznie się wczesnym popołudniem. Pierwsza seria konkursowa kobiet wystartuje o godzinie 14.45. Mężczyźni rozpoczną swoje skoki dokładnie dziesięć minut później. Finałowa runda zmagań pań zaplanowana jest na godzinę 15.50. Z kolei najlepsi polscy skoczkowie powalczą o ostateczne pozycje na podium od godziny 16.00.

Kto powalczy o medale w zmaganiach drużynowych?

Sobotni harmonogram imprezy będzie w całości poświęcony na rywalizację duetów. O godzinie 9.45 na zakopiańskim obiekcie odbędzie się seria próbna dla wszystkich zgłoszonych zespołów. Start zaplanowano na 11.00, kiedy to rozpocznie się pierwsza z trzech przewidzianych rund konkursowych. Zasady awansu przewidują, że do drugiej serii przejdzie 12 czołowych ekip. W ścisłym finale zaprezentuje się natomiast 8 najlepszych drużyn po dwóch kolejkach.

W ubiegłym roku gospodarzem letnich mistrzostw kraju była skocznia w Wiśle. Złote medale w rywalizacji indywidualnej wywalczyli wówczas Anna Twardosz oraz Kamil Stoch. W konkursie duetów bezkonkurencyjni okazali się przedstawiciele Wiślańskiego Stowarzyszenia Sportowego. Zwycięską parę, która stanęła na najwyższym stopniu podium, tworzyli Aleksander Zniszczoł oraz Piotr Żyła.