Ekstraklasa piłkarska: Korona Kielce po porażce. Trener Zieliński ujawnia, co zaważyło na losie zespołu

Ocena meczu Górnik – Korona przez trenera Zielińskiego

Jacek Zieliński, trener Korony Kielce, po przegranym meczu Ekstraklasy z Górnikiem Zabrze (0:1) przyznał, że drużyna sama przyczyniła się do swojego losu. W początkowych 15 minutach spotkania dominacja Górnika była znacząca, a reakcja zespołu nie była wystarczająca, co zauważono na konferencji prasowej.

Szkoleniowiec podkreślił, że przed meczem przewidywał niewiele okazji bramkowych, dlatego kluczowe było ich wykorzystanie. Sytuacja Stjepana Davidovicia, gdzie zespół wychodził trzech na jednego, była niewykorzystana i zablokowana przez obrońcę Rafała Janickiego, co zdaniem Zielińskiego zaważyło na ostatecznym wyniku i będzie się śniło po nocach.

Czego zabrakło Koronie w ofensywie?

Trener Korony zauważył, że choć jego piłkarze zanotowali wiele odbiorów, to jednocześnie popełnili jeszcze więcej strat, które napędzały rywali do kontrataków. Brakowało im atutów w ofensywie, aby skutecznie zagrozić bramce Górnika i zmienić przebieg spotkania na swoją korzyść w kluczowych momentach meczu.

Jacek Zieliński stwierdził, że zespół musi powrócić do swojego charakterystycznego, „koroniarskiego” stylu gry, który cechuje się większą agresywnością na boisku. Taka postawa ma być kluczem do poprawy wyników w kolejnych kolejkach i odzyskania skuteczności niezbędnej do zdobywania punktów.

"W pierwszych 20 minutach dominowaliśmy, ale nie wykorzystaliśmy tego, że byliśmy w polu karnym Korony. Potem do przerwy nie mieliśmy spotkania pod kontrolą. W drugiej części bardziej nacisnęliśmy. Potrzebowaliśmy cierpliwości" - zaznaczył Michal Gasparik.

Jak Górnik Zabrze wykorzystał swoje atuty?

Michal Gasparik, szkoleniowiec Górnika Zabrze, podkreślił wagę sobotniego meczu dla jego drużyny. Mimo dominacji w pierwszych 20 minutach, Górnik nie wykorzystał wszystkich okazji, a kontrola nad spotkaniem została częściowo utracona przed przerwą, co wymagało korekt taktycznych.

W drugiej połowie zespół Gasparika zwiększył presję, co zaowocowało bramkami po stałych fragmentach gry. Dwie takie sytuacje w ostatnich meczach, w tym ta z Koroną, przyniosły Górnikowi łącznie cztery cenne punkty, co miało znaczący wpływ na ich pozycję w tabeli Ekstraklasy.

"Zawodnicy muszą się przyzwyczaić do tego, że nie gramy w środku tabeli. Widać było, że jak się czegoś bardzo chce, to podejmuje się na boisku złe decyzje. Kiedy rywale mieli sytuację trzech na jednego to aż złapałem się za głowę" - przyznał Słowak.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.