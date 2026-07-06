Koszykarska Legia idzie za ciosem. Takich transferów Papszun może tylko pozazdrościć

Dominacja Legii Warszawa. Sukcesy i indywidualne nagrody

W ostatnich rozgrywkach zespół z Warszawy sięgnął po drugie z kolei, a łącznie dziewiąte w dziejach klubu mistrzostwo Polski. To nie lada wyczyn, bo od siedmiu lat nikt w naszej lidze nie potrafił obronić mistrzowskiego tytułu. Legioniści okazali się także najlepsi w rundzie zasadniczej, a wisienką na torcie były nagrody dla Andrzeja Pluty jako MVP Orlen Basket Ligi oraz Heiko Rannuli jako najlepszego szkoleniowca.

Przez minione sześć lat ekipa ze stolicy aż pięć razy meldowała się na podium. W tym czasie koszykarze zdobyli dwa tytuły mistrzowskie, jedno wicemistrzostwo oraz triumfowali w Pucharze Polski.

Rozpoczęły się już prace przy budowie nowoczesnego obiektu na stołecznej Skrze, gdzie wkrótce przeniesie się koszykarska Legia. Warszawska drużyna regularnie mierzy się z europejskimi markami i już po raz drugi z rzędu powalczy w fazie grupowej elitarnej Ligi Mistrzów FIBA (Basketball Champions League).

Ofensywa transferowa Legii. Nowi koszykarze w składzie

Działacze Legii są niezwykle aktywni w oknie transferowym. Szeregi mistrzów Polski zasilił Kristers Zoriks, reprezentant Łotwy, który grał już wcześniej w europejskich pucharach. Ten obiecujący rozgrywający złożył podpis pod dwuletnią umową i ma być kluczowym wzmocnieniem na trudny sezon.

Do stolicy zawitał także Markus Ilver. Mierzący 204 cm wzrostu 24-letni reprezentant Estonii, występujący wcześniej w ekipie Tartu Ülikool Maks & Moorits, również związał się z warszawskim zespołem dwuletnim kontraktem.

Mistrzowie Polski dbają również o zaplecze. Z klubem na dłużej związali się Wojciech Jasiewicz i Dawid Niedziałkowski, podpisując umowy do końca sezonu 2028/29. Ci młodzi gracze nie tylko triumfowali w mistrzostwach Polski do lat 19, ale też dołożyli cegiełkę do złota seniorów. Dla Jasiewicza to pierwsza w pełni profesjonalna umowa w życiu.

Marek Papszun o wynikach koszykarzy. Czy piłkarze pójdą w ich ślady?

O wybitne wyniki koszykarskiej sekcji zapytaliśmy niedawno Marka Papszuna, który trenuje piłkarzy Legii. Na pytanie, czy jego podopieczni zdołają dorównać sukcesom z hali, odpowiedział ostrożnie.

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Chciałbym, żeby tak było, ale do tego jeszcze bardzo daleka droga. Dopiero wykopaliśmy się z dużego dołu. Dziś jesteśmy na powierzchni. Co przyniesie sezon? Zobaczymy.

✍️ Zostają z nami! Wojciech Jasiewicz i Dawid Niedziałkowski podpisali nowe kontrakty z Legią do końca sezonu 2028/29 🏀 🥇 Mistrzowie Polski do lat 19 w naszych barwach, a także Mistrzowie Polski seniorów z Legia Kosz. Dla Wojtka to pierwszy zawodowy kontrakt.… pic.twitter.com/MpTAvJ0bwB— 𝐌𝐈𝐒𝐓𝐑𝐙 𝐏𝐎𝐋𝐒𝐊𝐈 𝟐𝟎𝟐𝟔🏆 (@LegiaKosz) July 4, 2026