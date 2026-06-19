Koszmar reprezentanta Kanady. Makabryczna kontuzja wyklucza go z mistrzostw

Makabryczna kontuzja Ismaela Kone

Do tragicznego w skutkach incydentu doszło w momencie, gdy kanadyjski pomocnik szykował się do podania. Cały ciężar ciała oparł na lewej nodze i właśnie wtedy Assim Omer Madibo brutalnie w nią trafił. Ismael Kone z potwornym bólem upadł na murawę. Reakcja zawodników obu drużyn była niezwykle wymowna – wielu piłkarzy nie potrafiło powstrzymać łez, odwracając wzrok od leżącego kolegi. Służby medyczne błyskawicznie zainterweniowały na boisku.

Bardzo smutne obrazki w Vancouver...Ismael Kone doznał kontuzji i prawdopodobnie złamał nogę. Zawodnik został zniesiony na noszach z boiska 🥺Faulujący Madibo otrzymał czerwoną kartkę. pic.twitter.com/s93LBRjy6k— TVP SPORT (@sport_tvppl) June 18, 2026

Assim Omer Madibo wyrzucony z boiska

Katarski obrońca natychmiast uświadomił sobie, jak poważne są konsekwencje jego zagrania. Był wyraźnie zszokowany widokiem cierpiącego przeciwnika i od razu zaczął przepraszać graczy z Kanady. Sędzia, po sprawdzeniu sytuacji w systemie VAR, ukarał go czerwoną kartką. Madibo nie protestował, przyjmując decyzję z pokorą, wciąż będąc w wyraźnym szoku po tym, co się wydarzyło.

Koniec mistrzostw dla kanadyjskiego pomocnika

Po zakończeniu spotkania katarski zawodnik poszedł do szatni Kanadyjczyków, aby osobiście przeprosić Ismaela Kone oraz resztę zespołu. Takie zachowanie spotkało się z aprobatą Jessego Marscha, trenera Kanady. Szkoleniowiec stwierdził, że nie wini przeciwnika, ponieważ jego zdaniem nie miał on zamiaru spowodować tak drastycznego faulu. Niestety, dla Kone ten turniej dobiegł końca. Reprezentanta Kanady czeka operacja i długa rehabilitacja.