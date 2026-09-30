Karolína Pliskova kończy sezon. Zaskakująca decyzja byłej liderki

Karolína Pliskova rezygnuje ze startów w Azji

34-letnia zawodniczka poinformowała w mediach społecznościowych o rezygnacji z kończących sezon turniejów w Azji. Decyzja ta oznacza dla niej przedwczesny koniec tegorocznych zmagań na kortach. Ostatni oficjalny mecz Karolína Pliskova rozegrała podczas nowojorskiego turnieju US Open. Czeszka odpadła tam w drugiej rundzie rywalizacji. Uległa wówczas trzynastej w rankingu Rosjance Dianie Sznajder 1:6, 6:7 (4-7).

Była pierwsza rakieta świata w opublikowanym wpisie przyznała, że jej organizm potrzebuje odpoczynku i regeneracji. Zaznaczyła jednocześnie wyraźnie, że zamierza nadal kontynuować swoją sportową karierę. Zawodniczka planowała początkowo występ w prestiżowym turnieju WTA 500 w Tokio. W przeszłości wywalczyła w stolicy Japonii jeden ze swoich 17 tytułów w cyklu WTA Tour. Czeszka z przykrością zrezygnowała z wyjazdu, wyrażając nadzieję na spotkanie z azjatyckimi fanami w przyszłym roku.

- To nic poważnego, ale w tej chwili wydaje mi się to bardziej sensowne, niż próbowanie grać na siłę - dodała Czeszka.

Dlaczego czeska tenisistka musiała przerwać grę?

Karolína Pliskova powróciła do rywalizacji po długiej, półtorarocznej przerwie spowodowanej poważnymi problemami zdrowotnymi. Obecny sezon również nie oszczędzał jej drobnych urazów i przeciążeń. Mimo tych przeszkód tenisistka zdołała awansować do pierwszej pięćdziesiątki rankingu WTA. Zapisała na swoim koncie między innymi wartościowy ćwierćfinał turnieju rangi WTA 1000 w Madrycie. Wykazała się tym samym determinacją w walce o powrót do najwyższej formy.

Obecnie doświadczona Czeszka zajmuje 48. pozycję w zestawieniu najlepszych tenisistek na świecie. Tegoroczny sezon zakończyła z bilansem 22 zwycięstw oraz 13 poniesionych porażek. Do jej największych sukcesów w karierze należą dwa finały imprez wielkoszlemowych. W 2016 roku przegrała finał US Open z Angelique Kerber, a w 2021 roku w Wimbledonie pokonała ją Ashleigh Barty. Ponadto od lipca do września 2017 roku przewodziła całemu światowemu zestawieniu WTA.