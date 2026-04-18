Karol Nawrocki odpowiada na mocne transparenty kibiców. Prezydent RP ujawnia kulisy weta

Spis treści Karol Nawrocki tłumaczy powody zablokowania nowelizacji KPK

Głowa państwa znalazła się w ogniu krytyki sympatyków piłkarskich z powodu zablokowania głośnej nowelizacji Kodeksu postępowania karnego.

Fani wielu drużyn oraz dawni znajomi prezydenta z trybun Lechii Gdańsk czują się oszukani i stanowczo żądają ukrócenia wszechwładzy śledczych.

Prezydent RP przerwał milczenie i uzasadnił swoje weto, argumentując to ryzykiem niemożności izolowania sprawców przestępstw pedofilskich.

Głowa państwa przez lata uczestniczyła w życiu trybun Lechii Gdańsk i uchodziła za reprezentanta tego grona. Obecnie polityk musi mierzyć się z gniewem fanów piłki nożnej w całym kraju. Podczas potyczek na wielu polskich obiektach wywieszano hasła uderzające w prezydenta. Środowisko potraktowało weto nowelizacji Kodeksu postępowania karnego jako złamanie solidarności. Bywalcy stadionów żądają prawnych mechanizmów blokujących samowolę organów ścigania. Ich głównym celem jest wyeliminowanie urzędniczych nadużyć wokół przedłużających się tymczasowych aresztów.

"K. Nawrocki — po cichu ustawę wetujesz, wieloletnie areszty bez dowodów akceptujesz", "K. Nawrocki — niekończące się areszty, nielegalne dowody, 60-tkom podajesz rękę, a krzywdzącym ludzi organom przyznajesz swobody. Nie jesteś jednym z nas!" — to niektóre z transparentów kibiców.

Prezydent ostatecznie odniósł się do wymierzonych w niego stadionowych akcji. Karol Nawrocki w wywiadzie dla Kanału Zero szczegółowo uzasadnił motywy odrzucenia dokumentu. Przyznał otwarcie, że dziś podjąłby dokładnie taką samą decyzję.

- Żeby to było bolesne, musiałbym nie znać środowiska kibiców w Polsce. Pozdrawiam kibiców ze wszystkich stadionów. Środowisko kibiców jest niesterowalne i autentyczne. (...) To jest środowisko bardzo wolnościowe. Na trybunach wyrażają różne opinie i chwała im za to. Kwestia reakcji kibiców dla mnie jest naturalna. Rzeczy, które kibiców bolą, są komunikowane na transparentach - powiedział Karol Nawrocki w Kanale Zero.

- Zawetowałem tę ustawę i zawetowałbym ją drugi raz. Kibicom i obywatelom, takim jak my, należą się europejskie standardy, które z chęcią bym podpisał, gdyby były w ustawie. Kwestie takie jak te dotyczące tymczasowego aresztowania wymagają zmian. Ale do tego samego worka wrzucono kwestie, które są zasadnicze, czyli zabierano możliwość reakcji w rzeczach zasadniczych, które odnoszą się do takiego samego traktowania obywateli, którzy mają tego typu kłopoty i pedofili. Oczywiście, że nie podpisałbym umowy, która zabiera prokuratorom możliwości tymczasowego aresztowania pedofili - dodał prezydent.

