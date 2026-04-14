Iga Świątek wkracza na mączkę. Doświadczona rywalka na drodze Polki

Iga Świątek inauguruje występy w zmaganiach rangi WTA 500 na kortach w Stuttgarcie.

Na otwarcie Polka zmierzy się z weteranką z Niemiec, Laurą Siegemund.

Nasza reprezentantka triumfowała w tej imprezie dwukrotnie – w edycjach 2022 oraz 2023.

Dowiedz się, kiedy zaplanowano inauguracyjne starcie i gdzie szukać transmisji telewizyjnej.

Iga Świątek rozpoczyna rywalizację w zawodach w Stuttgarcie, w których bezkonkurencyjna okazywała się w latach 2022 i 2023. Jej pierwszą przeciwniczką będzie Laura Siegemund. W poniedziałek 38-letnia tenisistka z Niemiec napotkała ogromne problemy w starciu z Bułgarką Wiktoriją Tomową, jednak zdołała odrobić straty, wygrywając ostatecznie 4:6, 7:6(4), 6:1. Niemka zajmuje 51. miejsce w światowym zestawieniu i prezentuje dość unikalny styl, w którym roi się od zmian tempa, skrótów oraz uderzeń ciętych. Jako utytułowana deblistka fantastycznie czuje się pod siatką, chociaż brakuje jej potężnego uderzenia z głębi kortu, co dobrze dysponowana Polka powinna bezwzględnie wykorzystać.

Zawody w Stuttgarcie to dla Laury Siegemund szczególne miejsce, ponieważ pochodzi ona z niedalekiego Filderstadt. Z tego powodu traktuje zmagania niemal jak domowe i w przeszłości radziła sobie w nich wyśmienicie. W 2016 roku zameldowała się w finale, po drodze eliminując chociażby Agnieszkę Radwańską, by w decydującym starciu ulec Andżelice Kerber. Z kolei w 2017 roku Niemka triumfowała w całym turnieju, zdobywając nowiutkie porsche. Eksperci zgodnie podkreślają jednak, że najlepszy okres w karierze ma już raczej za sobą.

Historia bezpośrednich starć przemawia jednoznacznie za Polką. Iga Świątek i Laura Siegemund grały ze sobą dwukrotnie i w obu przypadkach nasza tenisistka zwyciężała bez straty seta. W 2021 roku pokonała Niemkę 6:3, 6:3 na madryckiej mączce, z kolei w 2023 roku wręcz zdemolowała rywalkę w finale turnieju WTA w Warszawie, oddając jej zaledwie jednego gema (6:0, 6:1).

Startem w Niemczech Iga Świątek otwiera sezon gry na swojej ukochanej nawierzchni z mączki ceglanej. Zawodniczka z Raszyna spędziła ostatnio czas na intensywnych przygotowaniach na Majorce, gdzie jej poczynaniom uważnie przyglądał się nowy członek sztabu szkoleniowego, Francisco Roig. Kibice z ogromnym zainteresowaniem czekają na pierwsze efekty ich wspólnej pracy.

„- Jestem naprawdę szczęśliwa, że zaczynam współpracę z Francisem. Szukałam kogoś z dobrym okiem do spraw technicznych, ale też osoby na tyle doświadczonej, żeby pomóc mi w różnych sytuacjach. Czuję, że Francisco prawdopodobnie przeszedł na tourze już wszystko. Na razie idzie naprawdę świetnie. To dopiero początek. Jeszcze się poznajemy - powiedziała Iga Świątek w czasie konferencji prasowej w Stuttgarcie. - Czuję, że patrzymy na rzeczy podobnie. On bardzo szybko wyłapuje rzeczy, które robię źle, dzięki czemu mogę je od razu poprawiać, zamiast tkwić w złych schematach. Na razie na treningach widziałam sporo pozytywnych zmian - dodała.”

Jak każe wieloletnia tradycja imprezy, zwyciężczyni wyjeżdża z Niemiec luksusowym samochodem. W trwającej edycji stawką będzie imponujące Porsche 911 Carrera S Cabriolet, którego wartość szacowana jest na około 850 tysięcy złotych.

Mecz Iga Świątek - Laura Siegemund w Stuttgarcie. Kiedy zagra liderka?

Spotkanie drugiej rundy turnieju WTA w Stuttgarcie, w którym Iga Świątek zagra z Laurą Siegemund, zostanie rozegrane w środę 15 kwietnia lub w czwartek 16 kwietnia. Transmisję telewizyjną z tego wydarzenia będzie można śledzić na antenie kanału Canal+ Sport 2.

