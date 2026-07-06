Iga Świątek traci punkty i pozycję po Wimbledonie. Widmo wypadnięcia z dziesiątki WTA

Gwałtowny spadek w rankingu WTA po porażce z Ealą

Nasza reprezentantka rozpoczynała wielkoszlemowe zmagania w Londynie jako numer trzy na świecie, mając do obronienia potężną pulę 2000 punktów za ubiegłoroczne zwycięstwo na trawiastych kortach. Niestety, tym razem udział w prestiżowej imprezie zakończyła na etapie trzeciej rundy po przegranej z filipińską tenisistką Alexandrą Ealą. Taki rezultat przekłada się zaledwie na 130

punktów, co wywoła drastyczne skurczenie się jej konta rankingowego.

Karolina Muchova może dodatkowo zepchnąć Polkę w dół

Obecnie jest pewne, że tuż po zakończeniu londyńskich zawodów nasza czołowa zawodniczka opuści najlepszą piątkę tenisistek globu. Biorąc pod uwagę aktualizowany na bieżąco ranking, została już wyprzedzona przez takie rywalki jak Jessica Pegula, Coco Gauff oraz Mirra Andriejewa. Sytuacja może ulec dalszemu pogorszeniu, ponieważ awans Karoliny Muchovej do półfinału brytyjskiego szlema sprawi, że Świątek wyląduje ostatecznie na siódmej pozycji zestawienia.

Trudne wyzwania Świątek w Canadian Open i Cincinnati

Nadchodzące miesiące będą wymagały od raszynianki ogromnego wysiłku na amerykańskich kortach. Już na starcie sierpnia czeka ją zadanie obrony punktów zeszłorocznych za start w Canadian Open, gdzie grała w jednej ósmej finału. Znacznie trudniej zapowiada się rywalizacja w turnieju w Cincinnati, ponieważ rok temu nasza gwiazda zdobyła tam główny puchar i wywalczyła okrągłe tysiąc punktów.

Występ na US Open zadecyduje o pozycji w top 10

Lista turniejów z poważnym dorobkiem do obrony wydłuża się o nowojorski US Open, gdzie poprzednio zdołała awansować do ćwierćfinału i wzbogacić się o 430 punktów. Jeżeli nie zaprezentuje odpowiednio dobrej formy na amerykańskiej ziemi, grozi jej opuszczenie czołowej dziesiątki światowego rankingu WTA po raz pierwszy od jesieni 2021 roku. Warto przypomnieć, że niedługo po tamtym terminie awansowała na fotel liderki.

Słaba lokata w rankingu WTA Race utrudnia start w Finals

Słabe nastroje potęguje także sytuacja w zestawieniu WTA Race, które zlicza punkty wyłącznie z bieżącego sezonu. Świątek plasuje się tam dopiero na jedenastej pozycji i najprawdopodobniej po turnieju londyńskim zanotuje kolejny regres. Ma to kolosalne znaczenie, bowiem przepustkę na listopadowy turniej WTA Finals w amerykańskim Indian Wells uzyska wyłącznie osiem najwyżej notowanych zawodniczek.