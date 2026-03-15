GP w pływaniu w Oświęcimiu: Mazurkiewicz i Chowaniec na czele, ale co z kwalifikacjami do Paryża?

Zmiany w formule PGE Grand Prix Pucharu Polski

Na pierwszych w bieżącym roku zawodach z cyklu PGE Grand Prix Pucharu Polski w Oświęcimiu zgromadziło się blisko 650 zawodników, reprezentujących 98 klubów z Polski, Niemiec oraz Słowacji. Pula nagród w klasyfikacji generalnej całego sezonu wynosi ponad 100 tysięcy złotych, co podkreśla prestiż i rangę rywalizacji, jak przypomniał Polski Związek Pływacki w swoim komunikacie.

Wprowadzono istotne zmiany w formule tych zawodów, które obecnie trwają o jeden dzień dłużej, obejmując trzy dni zmagań. Nowy system obejmuje eliminacje oraz finały we wszystkich stylach na dystansach 50, 100 i 200 metrów, a także na 400 metrów stylem dowolnym. Najlepsi z sesji porannych kwalifikowali się do finałów A (open) oraz finałów B (dla juniorów do 18. roku życia), co zwiększyło dynamikę rywalizacji.

Kto wywalczył minima na Mistrzostwa Europy w Paryżu?

Zawody w Oświęcimiu były kluczową okazją do uzyskania minimów kwalifikacyjnych na nadchodzące mistrzostwa Europy, które odbędą się w Paryżu. Sukces ten odniósł Mateusz Chowaniec (AZS AWF Katowice), uzyskując czas 23,55 na 50 m stylem grzbietowym. Ponadto, minima wypełnili Barbara Leśniewska (UKS GIM 92 Ursynów Warszawa) na 200 m stylem dowolnym (1.58,92), Aleksander Styś (AZS Uniwersytetu Warszawskiego) na 50 m stylem grzbietowym (24,21) oraz Dominik Wiekiera (KU AZS Politechniki Opolskiej) na 50 m stylem klasycznym (27,47).

Przed startem zmagań w Oświęcimiu, Polski Związek Pływacki przypominał o zawodnikach, którzy już wcześniej zapewnili sobie start na sierpniowej imprezie. Były to osoby, które wyróżniły się podczas ubiegłorocznych mistrzostw świata oraz te, które osiągnęły wymagane czasy podczas styczniowego Euro Meet w Luksemburgu. Ich wcześniejsze sukcesy stanowią solidną podstawę dla polskiej reprezentacji.

„Kwalifikację na sierpniową imprezę w stolicy Francji zagwarantowali już sobie finaliści ubiegłorocznych mistrzostw świata: Kamil Sieradzki, Krzysztof Chmielewski, Ksawery Masiuk i Katarzyna Wasick. Z kolei w trakcie styczniowego Euro Meet w Luksemburgu czasy lepsze od wymaganych przez Polski Związek Pływacki wypełniły Laura Bernat, Kornelia Fiedkiewicz i Varvara Hluszczenko” - przypomniał, jeszcze przed rozpoczęciem zawodów Oświęcimiu, w komunikacie Polski Związek Pływacki.

Nowe rekordy Polski i kolejne zawody cyklu

Podczas zawodów w Oświęcimiu ustanowiono również trzy nowe rekordy Polski, co świadczy o wysokim poziomie rywalizacji. Barbara Leśniewska (UKS GIM 92 Ursynów Warszawa) dwukrotnie wpisała się na karty historii, osiągając czas 55,04 na 100 m stylem dowolnym oraz 1.58,92 na 200 m stylem dowolnym. Trzeci rekord należał do Ewy Leciejewskiej (UKS Fala Nieporęt), która popłynęła 50 m stylem grzbietowym w czasie 29,10.

Po emocjonujących zmaganiach w Oświęcimiu, kolejny etap cyklu PGE Grand Prix Pucharu Polski zaplanowano na dni 12-14 czerwca. Zawodnicy zmierzą się wtedy w Ostrowcu Świętokrzyskim, kontynuując walkę o punkty i nagrody. W klasyfikacji końcowej GP w Oświęcimiu na obiekcie 50-metrowym triumfowali Barbara Mazurkiewicz i Mateusz Chowaniec, potwierdzając swoją dominację.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.