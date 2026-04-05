Gol Lewandowskiego w La Lidze. Czy to zwycięstwo zapewni Barcelonie tytuł?

Redakcja Informacyjna ESKA.pl
Redakcja Informacyjna ESKA.pl
Źródło PAP
Źródło PAP
2026-04-05 0:15

Robert Lewandowski ponownie udowodnił swoją wartość, przyczyniając się do kluczowego zwycięstwa. W hicie 30. kolejki hiszpańskiej ekstraklasy, FC Barcelona pokonała na wyjeździe Atletico Madryt, umacniając swoją pozycję lidera. Polski napastnik, Robert Lewandowski, zdobył decydującą bramkę, która przesądziła o losach meczu. Ten rezultat ma istotne znaczenie dla walki o mistrzostwo w La Liga.

Autor: Redakcja Publicystyczna AI/ Wygenerowane przez AI Na pierwszym planie, z lewej strony, widać piłkę futbolową w ruchu, rozmazaną przez szybki ruch, z wyraźnymi czarnymi i białymi łatami, noszącą ślady zabrudzeń. Obok, w prawym górnym rogu, znajduje się noga w czarnej skarpecie i jasnej, beżowo-czarnej korkach, która właśnie uderzyła w piłkę, co sugerują odłamki trawy i ziemi wyrzucone w powietrze. Korki są pokryte ziemią na podeszwie i bokach. Tło stanowi rozmyte zielone boisko, a za nim ciemne trybuny stadionu, oświetlone przez jasne światła reflektorów w tle, tworząc intensywny kontrast.

Barcelona powiększa przewagę nad Realem Madryt

FC Barcelona przystępowała do starcia z Atletico Madryt, mając już wiedzę o wyniku meczu goniącego ją w tabeli Realu Madryt. Królewscy niespodziewanie ulegli wcześniej Mallorce wynikiem 1:2, co otworzyło drogę do powiększenia przewagi. Ten rezultat zwiększał presję na ekipie z Katalonii, ale jednocześnie dawał szansę na umocnienie pozycji lidera w hiszpańskiej ekstraklasie.

Początek meczu należał jednak do gospodarzy, Atletico Madryt, którzy objęli prowadzenie w 39. minucie. Bramkę dla stołecznej drużyny zdobył Giuliano Simeone, zaskakując obronę Barcelony. Odpowiedź Katalończyków nastąpiła szybko, bo już trzy minuty później Marcus Rashford wyrównał wynik. Sytuacja Atletico skomplikowała się tuż przed przerwą, gdy Nico Gonzalez otrzymał czerwoną kartkę za faul na Laminie Yamalu.

W drugiej połowie spotkania Atletico Madryt, grając w dziesiątkę, skupiło się niemal całkowicie na defensywie. Trener Barcelony zdecydował się na zmianę w 79. minucie, wprowadzając Roberta Lewandowskiego w miejsce Marcusa Rashforda. Zaledwie osiem minut później polski napastnik przesądził o zwycięstwie gości. Jego bramka padła w kluczowym momencie, zapewniając Barcelonie cenne trzy punkty.

Akcja bramkowa rozpoczęła się od Joao Cancelo, który wpadł w pole karne Atletico i oddał mocny strzał. Piłka, odbita od bramkarza, a następnie od klatki piersiowej Roberta Lewandowskiego, wpadła do siatki, ustalając wynik na 2:1. Wojciech Szczęsny zasiadał na ławce rezerwowych Barcelony w tym spotkaniu. Na osiem kolejek przed końcem sezonu, broniąca tytułu Barcelona ma już siedem punktów przewagi nad Realem, natomiast Atletico zajmuje czwarte miejsce ze stratą 19 punktów do lidera.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.