Gol Lewandowskiego w La Lidze. Czy to zwycięstwo zapewni Barcelonie tytuł?

Barcelona powiększa przewagę nad Realem Madryt

FC Barcelona przystępowała do starcia z Atletico Madryt, mając już wiedzę o wyniku meczu goniącego ją w tabeli Realu Madryt. Królewscy niespodziewanie ulegli wcześniej Mallorce wynikiem 1:2, co otworzyło drogę do powiększenia przewagi. Ten rezultat zwiększał presję na ekipie z Katalonii, ale jednocześnie dawał szansę na umocnienie pozycji lidera w hiszpańskiej ekstraklasie.

Początek meczu należał jednak do gospodarzy, Atletico Madryt, którzy objęli prowadzenie w 39. minucie. Bramkę dla stołecznej drużyny zdobył Giuliano Simeone, zaskakując obronę Barcelony. Odpowiedź Katalończyków nastąpiła szybko, bo już trzy minuty później Marcus Rashford wyrównał wynik. Sytuacja Atletico skomplikowała się tuż przed przerwą, gdy Nico Gonzalez otrzymał czerwoną kartkę za faul na Laminie Yamalu.

W drugiej połowie spotkania Atletico Madryt, grając w dziesiątkę, skupiło się niemal całkowicie na defensywie. Trener Barcelony zdecydował się na zmianę w 79. minucie, wprowadzając Roberta Lewandowskiego w miejsce Marcusa Rashforda. Zaledwie osiem minut później polski napastnik przesądził o zwycięstwie gości. Jego bramka padła w kluczowym momencie, zapewniając Barcelonie cenne trzy punkty.

Akcja bramkowa rozpoczęła się od Joao Cancelo, który wpadł w pole karne Atletico i oddał mocny strzał. Piłka, odbita od bramkarza, a następnie od klatki piersiowej Roberta Lewandowskiego, wpadła do siatki, ustalając wynik na 2:1. Wojciech Szczęsny zasiadał na ławce rezerwowych Barcelony w tym spotkaniu. Na osiem kolejek przed końcem sezonu, broniąca tytułu Barcelona ma już siedem punktów przewagi nad Realem, natomiast Atletico zajmuje czwarte miejsce ze stratą 19 punktów do lidera.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.