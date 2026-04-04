GKS Katowice – Wisła Płock 1:0. Niewiarygodny finisz na Stadionie Miejskim

GKS Katowice – Wisła Płock: mecz pełen szans

Sobotnie spotkanie pomiędzy GKS Katowice a Wisłą Płock zakończyło się wynikiem 1:0 (0:0) dla gospodarzy. Było to trzecie starcie obu ekip w bieżącym sezonie, po remisie 1:1 w lidze oraz zwycięstwie GKS 4:2 po dogrywce w 1/32 finału Pucharu Polski. Wisła Płock przyjechała na Górny Śląsk po serii dwóch zwycięstw w Ekstraklasie, natomiast podopieczni trenera Rafała Góraka odnotowali dwie porażki z rzędu, co wpływało na ich pozycję w tabeli.

Początek meczu na Stadionie Miejskim charakteryzował się ostrożną grą defensywną ze strony Wisły Płock. W 9. minucie Łukasz Sekulski z Wisły Płock uderzył w słupek z jedenastu metrów, marnując doskonałą okazję. Chwilę później bramkarz GKS Katowice, Rafał Strączek, musiał interweniować po strzale Marcusa Haglinda-Sangre. Jeszcze przed przerwą kontuzja Saida Hamulicia zmusiła szkoleniowca Wisły, Mariusza Misiurę, do wprowadzenia na boisko Deniego Juricia.

Kto strzelił decydującego gola dla GKS Katowice?

Po zmianie stron, mimo żywiołowego dopingu kibiców GKS Katowice, to goście ponownie stworzyli pierwszą groźną sytuację. Deni Jurić z bliska minimalnie chybił, co podgrzało atmosferę. Następnie Mateusz Wdowiak z GKS dwukrotnie zagroził bramce Wisły, najpierw po dośrodkowaniu, które zakończyło się rykoszetem od słupka, a później nie zdołał sięgnąć piłki tuż przed bramką rywali.

W ostatnich minutach Wisła Płock zintensyfikowała swoje ataki, zmuszając Rafała Strączka do kilku heroicznych interwencji. Bramkarz GKS Katowice wygrał pojedynek sam na sam z Dionem Gallapenim, a także obronił mocne uderzenie Wiktora Nowaka. Kiedy wydawało się, że mecz zakończy się podziałem punktów, w trzeciej doliczonej minucie Bartosz Nowak zagrał piłkę przed bramkę, a Lukas Klemenz dołożył nogę, zapewniając GKS-owi Katowice zwycięstwo 1:0.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.