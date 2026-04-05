Finał WTA Charleston: Jessica Pegula i Julia Starodubcewa w walce o trofeum. Czy dojdzie do niespodzianki?

Półfinały WTA Charleston: Droga do finału

Obrończyni tytułu i zarazem najwyżej rozstawiona w drabince Amerykanka Jessica Pegula zapewniła sobie miejsce w niedzielnym finale, pokonując w półfinale swoją 13 lat młodszą rodaczkę, Ivę Jovic. Mecz był zacięty i zakończył się wynikiem 6:4, 5:7, 6:3, co świadczy o waleczności obu zawodniczek na korcie.

Z kolei Julia Starodubcewa, 26-letnia Ukrainka, wywalczyła awans do swojego pierwszego finału imprezy WTA, eliminując rozstawioną z numerem piątym Amerykankę Madison Keys. Starodubcewa zaprezentowała się bardzo solidnie, zwyciężając pewnie 6:1, 6:4 i pokazując, że jest gotowa na największe wyzwania w swojej karierze tenisowej.

Debiut w finale turnieju WTA: Czy Starodubcewa zaskoczy?

Dla Julii Starodubcewej udział w finale WTA Charleston to historyczny moment, gdyż jest to jej pierwszy finał w karierze w turnieju tej rangi. 26-letnia tenisistka będzie miała okazję zmierzyć się z utytułowaną rywalką, co stanowi dla niej ogromne doświadczenie i szansę na zdobycie cennego tytułu.

Jessica Pegula będzie walczyć o swój jedenasty tytuł w karierze, a drugi w tym sezonie, co podkreśla jej dominującą pozycję w światowym tenisie. Stawką finałowego pojedynku jest nie tylko prestiżowy tytuł, ale także pokaźna pula nagród wynosząca 2,3 miliona dolarów, co dodatkowo motywuje obie zawodniczki do walki o zwycięstwo.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.