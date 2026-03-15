Ewa Brodnicka odpowiada hajterom! Odważne nagranie trafiło do sieci

Była mistrzyni świata w boksie reaguje na nieprzychylne opinie internautów kwestionujących jej sportową sylwetkę.

Gwiazda freak fightów opublikowała krótki materiał wideo, w którym kpiąco odnosi się do plotek o przybraniu na wadze.

Ewa Brodnicka regularnie zamieszcza w sieci odważne materiały, a jej najnowsza publikacja po raz kolejny wywołała spore poruszenie.

Ewa Brodnicka odnosi ogromne sukcesy w ringu i internecie

Zawodniczka sportów walki może pochwalić się imponującym dorobkiem na międzynarodowych arenach. W trakcie swojej bokserskiej kariery 41-latka zdobyła pas mistrzyni Europy w kategorii lekkiej oraz tytuł mistrzyni świata federacji WBO w wadze super piórkowej. Jakiś czas temu utytułowana pięściarka zdecydowała się na udział w popularnych freak fightach, gdzie jej występy kończą się różnymi rezultatami. Ewa Brodnicka doskonale odnajduje się jednak w brutalnym świecie show-biznesu, błyszcząc przede wszystkim na konferencjach prasowych poprzedzających sportowe wydarzenia. Była czempionka buduje swoje zasięgi również poprzez regularne publikowanie kontrowersyjnych filmów i fotografii na Instagramie. Jej internetowa popularność budzi zazdrość wśród wielu polskich celebrytek. Sportsmenka słynie z niekonwencjonalnych pomysłów – zdarzało jej się wyśmiewać mężczyzn, imitować kocie ruchy przed kamerami, a także wskakiwać do basenu z mocno wyeksponowanym dekoltem. Tym razem postanowiła rozprawić się z internetowymi hejterami, prezentując przy tym swoje wdzięki w prowokacyjnym materiale wideo.

Zawodniczka MMA Ewa Brodnicka odpowiada na krytykę internautów

Mimo 41 lat na karku, gwiazda sportów walki przykłada ogromną wagę do utrzymania nienagannej sylwetki, która przez wielu fanów uważana jest za absolutnie perfekcyjną. W wirtualnej przestrzeni nie brakuje jednak złośliwców, którzy starają się zdyskredytować osiągnięcia popularnej zawodniczki. Kiedy internauci zaczęli wytykać jej rzekomą nadwagę, pięściarka postanowiła natychmiast uciąć wszelkie spekulacje. Zrobiła to w swoim charakterystycznym, prowokacyjnym stylu, udostępniając w sieci nagranie skupiające uwagę na jej ciele. W przeszłości Ewa Brodnicka szokowała już opinię publiczną, chociażby wtedy, gdy pozowała do obiektywu ubrana jedynie w skąpe, czerwone majtki.

Kiedy hejterzy mówią, że przytyłam... Chyba w klatce piersiowej

Takie właśnie zdanie zamieściła sportsmenka w opublikowanym przez siebie materiale wideo. W dołączonej galerii można zobaczyć najnowsze, odważne fotografie byłej mistrzyni świata w boksie, na których celebrytka chętnie odsłania ciało.

Ewa Brodnicka chwali się sylwetką w mediach społecznościowych

Zdjęcia udostępniane przez 41-letnią pięściarkę niezmiennie wzbudzają ogromne zainteresowanie i falę komentarzy wśród jej licznych obserwatorów w internecie.

