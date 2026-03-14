Ekstraklasa siatkarek. Sokół & Hagric Mogilno kontra BKS Bostik ZGO Bielsko-Biała – kto okazał się lepszy?

Ekstraklasa siatkarek: Dramatyczny triumf Mogilna

Mecz Ekstraklasy siatkarek pomiędzy Sokół & Hagric Mogilno a BKS Bostik ZGO Bielsko-Biała zakończył się zwycięstwem gospodyń 3:2. Było to starcie pełne zwrotów akcji, gdzie każda partia toczyła się o każdy punkt, dostarczając kibicom wielu emocji. Ostateczny wynik setów to 25:22, 25:21, 22:25, 25:27 oraz 17:15, co świadczy o maksymalnym zaangażowaniu obu drużyn. Ten wynik podkreśla zaciętość rywalizacji na parkiecie.

Spotkanie rozciągnęło się na pełne pięć setów, co podkreślało wyrównany poziom rywalizacji i wolę walki zespołów. Sokół & Hagric Mogilno zdołał wygrać dwie pierwsze partie, jednak BKS Bostik ZGO Bielsko-Biała pokazał charakter, doprowadzając do tie-breaka. W decydującej partii gospodynie z Mogilna udowodniły swoją przewagę, ostatecznie przechylając szalę zwycięstwa na swoją stronę po zaciętej końcówce. Zwycięstwo w takim stylu jest szczególnie cenne dla morale zespołu.

Jakie składy drużyn zaprezentowały się na boisku?

W barwach Sokół & Hagric Mogilno wystąpiły: Agnieszka Cur-Słomka, Aleksandra Cygan, Wiktoria Nowak, Aleksandra Stachowicz, Sandra Świętoń, Maria Tsitsigianni. Rolę libero pełniła Karolina Pancewicz, a z ławki rezerwowych na boisku pojawiły się Paulina Brzoska oraz Kinga Stronias. Każda z tych zawodniczek przyczyniła się do końcowego sukcesu swojego zespołu, walcząc z determinacją o każdy punkt. Ich postawa była kluczowa dla ostatecznego rozstrzygnięcia.

Zespół BKS Bostik ZGO Bielsko-Biała reprezentowały: Nikola Abramajtys, Martyna Borowczak, Reka Bozoki-Szedmak, Giulia Gennari, Aleksandra Gryka, Kertu Laak, z Adrianą Adamek jako libero. Do gry w trakcie meczu włączyły się również Ljubica Kecman, Agata Michalewicz, Klaudia Nowakowska, Martyna Podlaska oraz Zuzanna Suska. Mimo porażki, drużyna z Bielska-Białej zaprezentowała wysoki poziom i ogromną wolę walki, zmuszając rywalki do maksymalnego wysiłku. Ich determinacja sprawiła, że mecz był niezwykle widowiskowy.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.