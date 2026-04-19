Raków Częstochowa pokonuje Cracovię. Kto był bohaterem spotkania?

Pierwsza połowa meczu Raków – Cracovia

Raków Częstochowa od początku przejął inicjatywę w meczu Ekstraklasy przeciwko Cracovii Kraków. Pierwszą bramkę dla gospodarzy zdobył Patryk Makuch w 39. minucie, otwierając wynik spotkania. Tuż przed przerwą, w doliczonym czasie gry, Jonatan Braut Brunes podwyższył prowadzenie na 2:0, wykorzystując rzut karny po faulu skutkującym czerwoną kartką dla zawodnika gości. Decyzja sędziego Szymona Marciniaka o wykluczeniu Amira Al-Ammariego z Cracovii w 44. minucie znacząco wpłynęła na dalszy przebieg rywalizacji, stawiając zespół gości w trudnej sytuacji przed drugą połową.

W pierwszej części gry dominacja Rakowa Częstochowa była widoczna zarówno w posiadaniu piłki, jak i w liczbie groźnych akcji ofensywnych. Pomimo początkowych prób Cracovii, to gospodarze byli skuteczniejsi, dwukrotnie pokonując bramkarza Sebastiana Madejskiego. Czerwona kartka dla Al-Ammariego była punktem zwrotnym, zmuszając trenera Cracovii do zmiany taktyki na drugą połowę, aby zminimalizować straty w osłabionym składzie.

Jak Raków Częstochowa zakończył mecz z Cracovią?

Po przerwie Cracovia Kraków, mimo gry w dziesiątkę, zdołała szybko odpowiedzieć na trafienia Rakowa. Dijon Kameri zdobył bramkę w 50. minucie, zmniejszając dystans do gospodarzy i dając nadzieję na odwrócenie losów meczu. Było to ważne trafienie, które pokazało charakter zespołu gości, nawet w osłabieniu. Zespół Rakowa Częstochowa jednak szybko opanował sytuację i ponownie zaczął kontrolować przebieg gry, nie dopuszczając do dalszych niespodzianek ze strony Cracovii.

Raków Częstochowa ponownie zadał cios w 60. minucie, kiedy to Patryk Makuch zdobył swoją drugą bramkę w tym spotkaniu, ustalając wynik na 3:1. W doliczonym czasie gry, dokładnie w 90+1 minucie, Leonardo Rocha, który wszedł na boisko w drugiej części meczu, podwyższył prowadzenie Rakowa Częstochowa na 4:1, pieczętując wysoką wygraną. Ostateczny rezultat spotkania Raków Częstochowa – Cracovia Kraków to 4:1 dla gospodarzy, którzy tym samym zainkasowali cenne trzy punkty w Ekstraklasie.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.