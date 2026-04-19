Ekstraklasa. Raków Częstochowa rozgromił Cracovię, ale czy wszystko poszło zgodnie z planem?

Raków Częstochowa pewnie wygrywa z Cracovią

Mecz pomiędzy Rakowem Częstochowa a Cracovią Kraków odbył się w ramach rozgrywek Ekstraklasy, z Rakowem pełniącym rolę gospodarza. Spotkanie zakończyło się wysokim zwycięstwem gospodarzy, którzy pokonali rywali wynikiem 4:1. Już pierwsza połowa zwiastowała dominację częstochowian, kończąc się ich prowadzeniem 2:0. Wynik ten zbudował solidne fundamenty pod dalsze skuteczne działania na boisku.

Pierwszą bramkę dla Rakowa zdobył Patryk Makuch w 39. minucie, otwierając wynik meczu. Tuż przed przerwą, w doliczonym czasie gry pierwszej połowy (45+1. minuta), Jonatan Braut Brunes podwyższył prowadzenie, skutecznie egzekwując rzut karny. Sytuacja gości skomplikowała się jeszcze bardziej, gdy Cracovia musiała grać w osłabieniu po czerwonej kartce.

Kiedy padły decydujące bramki i co zaważyło na wyniku?

Po zmianie stron, w 50. minucie, Cracovia zdołała zmniejszyć rozmiary porażki dzięki trafieniu Dijona Kameriego, dając sobie nadzieję na odrobienie strat. Nadzieje te szybko rozwiał Patryk Makuch, który w 60. minucie strzelił swoją drugą bramkę w meczu, ponownie zwiększając przewagę Rakowa do stanu 3:1. Trafienie to było kluczowe dla utrzymania kontroli nad spotkaniem przez gospodarzy.

Ostateczny wynik 4:1 ustalił Leonardo Rocha w 90+1. minucie, zdobywając bramkę bezpośrednio z rzutu wolnego, co było efektownym zwieńczeniem spotkania. Sędzią głównym tego widowiska był Szymon Marciniak z Płocka. Musiał on podjąć kilka kluczowych decyzji, w tym tę o czerwonej kartce dla Amira Al-Ammariego z Cracovii w 44. minucie za faul. Żółte kartki otrzymali Isak Brusberg z Rakowa oraz Bosko Sutalo i Gustav Henriksson z Cracovii, co dodatkowo podkreśla intensywność i zaciętość rywalizacji. Na meczu było obecnych 5 365 widzów.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.