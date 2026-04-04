Ekstraklasa: Raków – Widzew 1:1. Dramatyczny finisz z zaskakującym rozstrzygnięciem?

Raków Widzew: Początek i kontrowersyjna czerwona kartka

Mecz w Częstochowie rozpoczął się od wyrównanej gry, z lekką inicjatywą Widzewa po kwadransie. W 24. minucie Mariusz Fornalczyk oddał strzał, który bramkarz Kacper Trelowski zdołał odbić na róg. Chwilę później Bartłomiej Drągowski skutecznie interweniował pod swoją bramką, a następnie Widzew miał kolejne okazje, ale strzał Juljana Shehu został zablokowany. W obu zespołach brakowało kluczowych zawodników, m.in. Frana Tudora w Rakowie.

Kluczowy moment pierwszej połowy nastąpił w 36. minucie, gdy kapitan Rakowa, Zoran Arsenić, otrzymał drugą żółtą kartkę i w konsekwencji czerwoną. Faul na Przemysławie Wiśniewskim przyniósł mu pierwsze upomnienie, a przewinienie na Fornalczyku skutkowało wykluczeniem. Trener Łukasz Tomczyk zareagował, wprowadzając Stratosa Svarnasa, a tuż przed przerwą Ricardo Visus posłał piłkę tuż obok słupka, a Jonatan Brunes został powstrzymany w kontrowersyjnej sytuacji.

Ekstraklasa: Emocjonująca końcówka i gole w doliczonym czasie

Po zmianie stron mecz nabrał tempa, a Kacper Trelowski i Bartłomiej Drągowski musieli interweniować. W 51. minucie Samuel Kozlovsky oddał strzał z dystansu, który minimalnie minął cel. Widzew stworzył kolejne groźne akcje, lecz Andi Zeqiri i Marcel Krajewski nie zdołali pokonać obrony Rakowa. W 79. minucie Angel Baena znalazł się w sytuacji sam na sam z Oliwierem Zychem, który zastąpił kontuzjowanego Trelowskiego, ale Jean Carlos Silva wybił piłkę na róg.

Sytuacja z Baeną została następnie sprawdzona przez system VAR, gdzie wykryto wcześniejsze zagranie ręką Sebastiana Bergiera, co anulowało ewentualny rzut karny dla Widzewa. W 85. minucie Raków również apelował o jedenastkę po trafieniu piłki w rękę obrońcy w polu karnym, lecz sędzia Paweł Raczkowski nie zdecydował się na konsultację VAR. Dopiero w czwartej minucie doliczonego czasu gry Fran Alvarez kapitalnym strzałem z 16 metrów pokonał Zycha, dając prowadzenie Widzewowi. Trzy minuty później Lamine Diaby-Fadiga asystował przy golu Stratosa Svarnasa, który ustalił wynik na 1:1, mimo kontuzji bramkarza Widzewa i protestów gości, co poskutkowało żółtymi kartkami dla Baeny i Drągowskiego.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.