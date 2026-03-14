Ekstraklasa: Porażka Lechii Gdańsk z GKS Katowice. Co zadecydowało o przegranej?

Trener Lechii John Carver o przyczynach porażki

Lechia Gdańsk zanotowała wyjazdową porażkę z GKS Katowice 0:2 w ramach 25. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. Po meczu trener John Carver bez ogródek przyznał, że to lepsza drużyna odniosła zwycięstwo w tym spotkaniu. Jego ocena sytuacji wskazywała na trudności, z jakimi mierzyła się jego drużyna na boisku.

Szkoleniowiec Lechii podkreślił, że choć w pierwszej połowie zespół stworzył kilka klarownych sytuacji, druga część meczu była już zupełnie inna. Taka zmiana obrazu gry była dla niego trudna do zaakceptowania. Zaznaczył również, że oba gole zostały stracone w sposób, który nie powinien mieć miejsca, co miało być tematem rozmów w szatni.

Kontuzje i taktyka Lechii: co z Matejem Rodinem?

Wpływ na postawę zespołu miały również problemy kadrowe. Trener Carver musiał w przerwie dokonać zmiany defensora Mateja Rodina, który został uderzony łokciem w żebra i miał problemy z oddychaniem. Strata tak doświadczonego zawodnika w linii obrony znacząco wpłynęła na funkcjonowanie całego zespołu, co było widoczne na boisku.

Carver zwrócił uwagę na to, że jego podopieczni w ofensywie grali zbyt bezpiecznie, bez podejmowania ryzyka, co utrudniło przełamanie solidnie zorganizowanej defensywy rywali. Mimo porażki, szkoleniowiec podkreślił potrzebę podniesienia się, ponieważ drużyna ma jeszcze dziewięć spotkań do rozegrania w obecnym sezonie. Dodał też, że nieobecnych Camilo Menę i Tomasa Bobceka czekają kolejne badania.

GKS Katowice: Rafał Górak komentuje zwycięstwo

Z perspektywy GKS Katowice, trener Rafał Górak wyraził zadowolenie ze zwycięstwa i zdobytych punktów. Przyznał, że zdawał sobie sprawę z siły Lechii, a w pierwszej połowie jego zespół kilkukrotnie ustawiał się zbyt blisko bramki, dając się zepchnąć. Mimo to, zawodnicy wykonali na boisku ogromną pracę.

Druga połowa w wykonaniu GKS była już bardzo dobra, co zaowocowało golami i ważnym zwycięstwem. Górak podkreślił, że jego linia obrony była "wywrócona do góry nogami" z powodu pauzujących za kartki zawodników, co czyni zwycięstwo jeszcze cenniejszym. Katowiczanie zdobyli niezwykle ważne punkty w walce o utrzymanie i awans w tabeli Ekstraklasy.

Awans GKS Katowice w tabeli i dalsze plany

Trener Górak spokojnie podchodzi do systematycznego przesuwania się GKS Katowice w górę tabeli Ekstraklasy, zwłaszcza że zimą zespół znajdował się w strefie spadkowej. Cieszy go rozwój drużyny i fakt, że ma ze sobą zaangażowanych ludzi, choć nie jest to czas na przesadne pochwały. Celem jest budowanie "gieksiarskiej" duszy stadionu, by rywale wiedzieli, że czekają ich tu ciężkie zawody.

Przed Katowiczanami kolejne wyzwanie – zaległy mecz wyjazdowy z Jagiellonią Białystok, który odbędzie się we wtorek. Górak ocenił nadchodzącego rywala jako "kapitalny zespół". Mimo szacunku dla przeciwnika, zapowiedział, że jego drużyna nie będzie się bać i podejdzie do spotkania z pełnym zaangażowaniem. Zwycięstwo z Lechią ma być punktem wyjścia do dalszych sukcesów.

