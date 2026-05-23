Ekstraklasa piłkarska: Legia – Motor. Co wydarzyło się do przerwy?

Redakcja Informacyjna ESKA.pl
Redakcja Informacyjna ESKA.pl
Źródło PAP
Źródło PAP
2026-05-23 19:17

W ramach rozgrywek Ekstraklasy, Legia Warszawa podejmowała na własnym boisku Motor Lublin. Pierwsza połowa tego spotkania obfitowała w kluczowe wydarzenia, które ukształtowały jego tymczasowy przebieg. Kibice z niecierpliwością śledzili, jak Legia Warszawa zaprezentuje się przed przerwą, a sytuacja na boisku rozwijała się dynamicznie.

Ekstraklasa piłkarska Leg.jpg

i

Autor: Redakcja Publicystyczna AI/ Wygenerowane przez AI Piłka nożna z białymi, zielonymi i czerwonymi wzorami unosi się w powietrzu po lewej stronie, lekko zamazana ruchem. Obok niej widoczna jest noga piłkarza w czarnym stroju sportowym, która uderzyła w trawę, podnosząc kępy ziemi i zielonej trawy w powietrze. Sportowiec ma na sobie czarną, krótką spodenkę, czarną getrę z białym logo i czarne buty z metalowymi korkami. Tło stanowi intensywnie zielone boisko sportowe, z niewyraźnymi elementami w oddali.

Legia Warszawa kontroluje pierwszą połowę

W pierwszej połowie spotkania Ekstraklasy pomiędzy Legią Warszawa a Motorem Lublin, gospodarze od początku narzucili swoje tempo gry. Zespół ze stolicy konsekwentnie dążył do objęcia prowadzenia, kreując sytuacje pod bramką rywala. Ich wysiłki zostały nagrodzone w późniejszej fazie pierwszej części meczu, co znacząco zmieniło dynamikę rywalizacji.

Przełom nastąpił w 32. minucie, kiedy to Jean-Pierre Nsame skutecznie pokonał bramkarza Motoru Lublin, otwierając wynik meczu. Zaledwie siedem minut później, w 39. minucie, Kacper Chodyna podwyższył prowadzenie, ustalając rezultat na 2:0. Te bramki dały Legii komfortową przewagę przed przerwą.

Incydenty i sędziowanie w meczu

Mecz nie obył się bez interwencji sędziego, Jarosława Przybyła z Kluczborka, który musiał użyć żółtych kartek. W zespole Legii Warszawa napomniany został Rafał Augustyniak, co świadczyło o intensywności rywalizacji w środku pola. Obie drużyny walczyły o każdy metr boiska.

Po stronie Motoru Lublin żółtą kartkę otrzymał Mbaye N'Diaye, co podkreślało zaciętość i fizyczny charakter spotkania. Decyzje arbitra były kluczowe dla utrzymania porządku na boisku, a drużyna z Lublina starała się odwrócić losy meczu, mimo niekorzystnego wyniku do przerwy. Sędzia Przybył czuwał nad przestrzeganiem zasad.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.