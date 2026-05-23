Ekstraklasa: Górnik Zabrze zdeklasował Radomiak. Niespodziewany wynik po zaledwie 45 minutach?

Redakcja Informacyjna ESKA.pl
Redakcja Informacyjna ESKA.pl
Źródło PAP
Źródło PAP
2026-05-23 19:18

Mecz Ekstraklasy pomiędzy Górnikiem Zabrze a Radomiakiem Radom dostarczył kibicom niezapomnianych emocji już w pierwszej połowie. Na tablicy wyników pojawił się rezultat, który zaskoczył wielu obserwatorów. Górnik Zabrze zaprezentował dominację na boisku, ustalając bardzo wysoki wynik jeszcze przed przerwą, co wzbudziło ogromne zainteresowanie dalszym przebiegiem spotkania z Radomiakiem Radom.

Ekstraklasa Górnik Zabrze.jpg

i

Autor: Redakcja Publicystyczna AI/ Wygenerowane przez AI Głównym obiektem jest piłka nożna w locie, o biało-pomarańczowo-niebieskim wzorze, unosząca się centralnie nad zieloną murawą. Poniżej, w lewym dolnym rogu, widać prawą nogę piłkarza w białych spodenkach i getrach oraz turkusowym bucie z korkami, która właśnie odbiła piłkę, wzbijając w górę drobinki ziemi i trawy. Po prawej stronie kadru znajduje się biała bramka z białą siatką, a w tle, za bramką, widać rozmazaną sylwetkę bramkarza w jaskrawozielonym stroju oraz ciemną widownię stadionu.

Górnik Zabrze dominował od początku meczu

Spotkanie Ekstraklasy pomiędzy Górnikiem Zabrze a Radomiakiem Radom rozpoczęło się od zdecydowanej przewagi gospodarzy. Już w 9. minucie Maksym Chłań otworzył wynik, zdobywając pierwszą bramkę dla swojego zespołu. Cztery minuty później ten sam zawodnik ponownie wpisał się na listę strzelców, podwyższając prowadzenie na 2:0 i sygnalizując dominację Górnika.

Kolejne minuty przyniosły dalsze potwierdzenie ofensywnej siły zabrzan. W 28. minucie Sondre Liseth podwyższył wynik na 3:0, umacniając przewagę Górnika. Ta bramka jeszcze bardziej zdemotywowała zespół Radomiaka, który nie potrafił znaleźć sposobu na powstrzymanie naporu rywali. Gra Górnika charakteryzowała się precyzją i skutecznością, co przekładało się na kolejne okazje bramkowe i pewne prowadzenie.

Kto zdobył kolejne bramki dla Górnika Zabrze?

Przed końcem pierwszej połowy, Górnik Zabrze nie zwalniał tempa, dążąc do jak największego powiększenia przewagi nad rywalem. Lukas Sadilek pokazał swoją skuteczność, zdobywając dwie kolejne bramki, co dopełniło festiwal strzelecki. W 42. minucie Czech zdobył czwartego gola dla swojej drużyny, a zaledwie trzy minuty później, w 45. minucie, dołożył piąte trafienie, ustalając wynik do przerwy na 5:0.

W tak jednostronnym meczu nie obyło się bez interwencji sędziego w kwestii dyscyplinarnej. Żółtymi kartkami ukarani zostali dwaj zawodnicy Radomiaka Radom: Luquinhas oraz Maurides, co świadczy o narastającej frustracji w zespole gości. Spotkanie prowadził doświadczony arbiter Szymon Marciniak z Płocka, czuwając nad przestrzeganiem zasad fair play w obliczu wysokiego rezultatu.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.