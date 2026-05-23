Ekstraklasa: Górnik Zabrze zdeklasował Radomiak. Niespodziewany wynik po zaledwie 45 minutach?

Górnik Zabrze dominował od początku meczu

Spotkanie Ekstraklasy pomiędzy Górnikiem Zabrze a Radomiakiem Radom rozpoczęło się od zdecydowanej przewagi gospodarzy. Już w 9. minucie Maksym Chłań otworzył wynik, zdobywając pierwszą bramkę dla swojego zespołu. Cztery minuty później ten sam zawodnik ponownie wpisał się na listę strzelców, podwyższając prowadzenie na 2:0 i sygnalizując dominację Górnika.

Kolejne minuty przyniosły dalsze potwierdzenie ofensywnej siły zabrzan. W 28. minucie Sondre Liseth podwyższył wynik na 3:0, umacniając przewagę Górnika. Ta bramka jeszcze bardziej zdemotywowała zespół Radomiaka, który nie potrafił znaleźć sposobu na powstrzymanie naporu rywali. Gra Górnika charakteryzowała się precyzją i skutecznością, co przekładało się na kolejne okazje bramkowe i pewne prowadzenie.

Kto zdobył kolejne bramki dla Górnika Zabrze?

Przed końcem pierwszej połowy, Górnik Zabrze nie zwalniał tempa, dążąc do jak największego powiększenia przewagi nad rywalem. Lukas Sadilek pokazał swoją skuteczność, zdobywając dwie kolejne bramki, co dopełniło festiwal strzelecki. W 42. minucie Czech zdobył czwartego gola dla swojej drużyny, a zaledwie trzy minuty później, w 45. minucie, dołożył piąte trafienie, ustalając wynik do przerwy na 5:0.

W tak jednostronnym meczu nie obyło się bez interwencji sędziego w kwestii dyscyplinarnej. Żółtymi kartkami ukarani zostali dwaj zawodnicy Radomiaka Radom: Luquinhas oraz Maurides, co świadczy o narastającej frustracji w zespole gości. Spotkanie prowadził doświadczony arbiter Szymon Marciniak z Płocka, czuwając nad przestrzeganiem zasad fair play w obliczu wysokiego rezultatu.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.