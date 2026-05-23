Ekstraklasa piłkarska. Górnik Zabrze blisko wicemistrzostwa, co z Lechią Gdańsk?

Sytuacja Lechii Gdańsk w ekstraklasie piłkarskiej.

Lechia Gdańsk po pierwszej połowie meczu z Bruk-Bet Termalicą Nieciecza przegrywała 0:2, co znacząco komplikowało jej sytuację. Wynik ten, niezależnie od innych rezultatów spotkań, oznaczałby niemal pewny spadek gdańskiej drużyny z najwyższej klasy rozgrywkowej. Tym samym Lechia miałaby dołączyć do wcześniej zdegradowanej Bruk-Bet Termaliki oraz Arki Gdynia, które w kolejnym sezonie będą rywalizować poza Ekstraklasą.

W tym samym czasie rozgrywał się inny kluczowy mecz, mający wpływ na dolne rejony tabeli Ekstraklasy. Widzew Łódź mierzył się z Piastem Gliwice, prowadząc 1:0. Ten rezultat był istotny dla układu sił w strefie spadkowej, choć główna uwaga skupiała się na dramatycznej walce Lechii o przetrwanie w lidze.

Górnik Zabrze i walka o wicemistrzostwo Ekstraklasy.

Górnik Zabrze znajdował się w komfortowej sytuacji przed ostatnią kolejką, ponieważ to od jego występu zależało zdobycie drugiego miejsca w lidze. Pięć strzelonych goli do przerwy w meczu z Radomiakiem praktycznie przesądzało sprawę wicemistrzostwa na korzyść zdobywcy Pucharu Polski. Taki rezultat otwierał drogę do kwalifikacji Ligi Mistrzów, co było ogromnym sukcesem dla klubu z Zabrza.

Za Górnikiem w walce o drugą lokatę plasowały się Jagiellonia Białystok, która prowadziła z Zagłębiem Lubin 1:0, oraz Raków Częstochowa, wygrywający z Arką Gdynia 1:0. Jagiellonia ustępowała Zabrzanom gorszym bilansem bezpośrednich spotkań, co dawało Górnikowi wyraźną przewagę w tym wyścigu. Już od tygodnia pewnym mistrzostwa Polski był Lech Poznań, prowadzący z Wisłą Płock 1:0.

Legia Warszawa w europejskich pucharach?

Po pierwszych połowach ostatniej kolejki Ekstraklasy, piątą ekipą z szansą na występy w europejskich pucharach okazała się Legia Warszawa. Jest to wynik szczególnie znaczący, biorąc pod uwagę fakt, że stołeczni piłkarze zimową przerwę spędzali w strefie spadkowej. Ich droga do potencjalnego awansu do rozgrywek międzynarodowych była długa i pełna wyzwań.

Legia Warszawa prowadziła z Motorem Lublin 2:0, co było kluczowe dla ich aspiracji. Bezpośrednio wyprzedzające ich drużyny, GKS Katowice, przegrywały 0:1 z Pogonią Szczecin, podobnie jak Zagłębie Lubin. Te wyniki umacniały pozycję Legii, zbliżając ją do celu, jakim był udział w europejskich pucharach.

