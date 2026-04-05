Ekstraklasa piłkarska – 27. kolejka. Lider zremisował, ale kto zyskał najwięcej punktów?

Remis Jagiellonii z Lechem Poznań

27. kolejka Ekstraklasy, rozgrywana w okresie Świąt Wielkanocnych, rozpoczęła się od hitowego starcia w Białymstoku. Jagiellonia Białystok zmierzyła się z liderem tabeli, Lechem Poznań. Spotkanie zakończyło się bezbramkowym remisem 0:0, co pozwoliło Jagiellonii na awans na drugie miejsce w lidze, mimo że kibice raczej szybko zapomną o tym meczu, ponieważ zabrakło goli i większych emocji.

Przed meczem Jagiellonia ogłosiła przedłużenie umowy z trenerem Adrianem Siemieńcem do czerwca 2027 roku. Siemieniec zdobył mistrzostwo kraju dwa lata temu i doprowadził zespół do ćwierćfinału Ligi Konferencji w poprzednim sezonie. Lech Poznań utrzymał przewagę nad białostockim rywalem, posiadając 45 punktów, podczas gdy Jagiellonia i Górnik Zabrze zgromadziły po 42 punkty.

Górnik Zabrze i jego dominacja nad Cracovią

Górnik Zabrze zaprezentował się znakomicie, pokonując Cracovię 3:0. Bramki dla zabrzan zdobyli Yvan Ikia Dimi w 11. minucie, Jarosław Kubicki oraz Michał Rakoczy, który trafił do siatki swojej byłej drużyny w 82. minucie, w pierwszym kontakcie z piłką po wejściu z ławki rezerwowych. Trener gospodarzy, Michal Gasparik, nie ukrywał, że miło mu czytać spekulacje na temat jego kandydatury na selekcjonera Słowaków, choć zaznaczył, że praca w klubie różni się od prowadzenia kadry.

W innym interesującym meczu Raków Częstochowa zremisował z Widzewem Łódź 1:1. Raków grał w dziesiątkę od 36. minuty po drugiej żółtej kartce dla Zorana Arsenicia. Widzew wykorzystał przewagę, strzelając gola w czwartej doliczonej minucie drugiej połowy, dzięki efektownemu uderzeniu Frana Alvareza, którego piłka odbiła się od poprzeczki. Jednakże, łodzianie nie utrzymali korzystnego wyniku, ponieważ trzy minuty później gol dla Rakowa padł po strzale Stratosa Svarnasa, któremu asystował Lamine Diaby-Fadiga.

Kiedy rozegrano pozostałe spotkania kolejki?

W sobotę odbył się także mecz, w którym GKS Katowice pokonał Wisłę Płock 1:0. Zwycięską bramkę, która rozstrzygnęła losy spotkania, zdobył Lukas Klemenz w doliczonym czasie gry. Oba zespoły, GKS i Wisła Płock, mają po 39 punktów, tak samo jak Raków Częstochowa, który zajmuje pozycję pomiędzy nimi w tabeli, co podkreśla zaciętą rywalizację.

Pozostałe mecze 27. kolejki Ekstraklasy zostały zaplanowane na Poniedziałek Wielkanocny i wtorek. W Poniedziałek Wielkanocny miały zmierzyć się Bruk-Bet Termalica Nieciecza z Piastem Gliwice, Radomiak Radom z Motorem Lublin, Pogoń Szczecin z Legią Warszawa oraz Lechia Gdańsk z Koroną Kielce. Kolejka miała zakończyć się wtorkowym spotkaniem Arki Gdynia z Zagłębiem Lubin, gdzie w Arce doszło do zmiany trenera – Dawida Szwargę zastąpił Dariusz Banasik.

