Ekstraklasa: Motor Lublin – Górnik Zabrze 0:0. Jak ten wynik wpłynie na ligową pozycję?

Redakcja Informacyjna ESKA.pl
Źródło PAP
2026-03-08 15:20

W ważnym meczu Ekstraklasy, Motor Lublin i Górnik Zabrze zmierzyły się na boisku, ale spotkanie zakończyło się bezbramkowym remisem 0:0. Ten wynik, osiągnięty przed ponad 13 tysiącami widzów, pozostawił wiele pytań dotyczących dalszych losów obu drużyn w Ekstraklasie. Czy podział punktów będzie satysfakcjonujący dla którejś ze stron, czy raczej utrudni im realizację celów?

Mecz Motor Lublin – Górnik Zabrze bez bramek

W ostatnim spotkaniu Ekstraklasy, drużyny Motor Lublin i Górnik Zabrze zmierzyły się w zaciętym pojedynku, który ostatecznie zakończył się bezbramkowym remisem 0:0. Mimo starań obu zespołów, żadnej ze stron nie udało się pokonać bramkarza przeciwnika. Na trybunach zasiadło imponujące 13 212 widzów, którzy byli świadkami wyrównanej rywalizacji.

Spotkanie prowadził arbiter Bartosz Frankowski z Torunia, czuwając nad przebiegiem zawodów. Oba kluby zaprezentowały solidną obronę, co przełożyło się na brak strzelonych goli. Taki wynik może mieć różne implikacje dla pozycji w tabeli, szczególnie w końcowej fazie sezonu.

Kto zagrał w składach Motoru i Górnika Zabrze?

Trener Motoru Lublin wystawił od pierwszej minuty skład, w którym znaleźli się m.in. Ivan Brkić w bramce oraz Karol Czubak w ataku. W trakcie meczu dokonano kilku zmian: Filip Luberecki został zastąpiony przez Paskala Meyera w 72. minucie, natomiast Thomas Santos wszedł za Michała Króla już w 62. minucie. Te roszady miały na celu ożywienie ofensywy.

Z kolei Górnik Zabrze rozpoczął mecz z Marcelem Łubikiem między słupkami i Sondre Lisethem jako napastnikiem. Goście również zdecydowali się na liczne zmiany w drugiej połowie, wprowadzając świeżych zawodników. Michal Sacek pojawił się na boisku za Dimi Ikię w 56. minucie, a Borisław Rupanow zmienił Sondre Lisetha w 73. minucie, próbując przełamać impas.

