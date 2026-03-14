Ekstraklasa koszykarzy. Legia Warszawa pokonała Zastal, jak wysoką różnicą punktów?

Legia Warszawa zwycięża w Ekstraklasie koszykarzy

Spotkanie Legii Warszawa z Orlen Zastal Zielona Góra w ramach Ekstraklasy koszykarzy zakończyło się zwycięstwem gospodarzy. Stołeczna drużyna pokonała zespół z Zielonej Góry wynikiem 84:66, demonstrując wyraźną przewagę na parkiecie. Poszczególne kwarty meczu również pokazały dominację Legii, zwłaszcza w decydującej, trzeciej odsłonie. Warszawianie zbudowali stabilną przewagę, co ostatecznie przypieczętowało ich triumf.

Najskuteczniejszym zawodnikiem Legii Warszawa okazał się Dominic Brewton, który zdobył 17 punktów dla swojej drużyny. Wsparli go skutecznie Ojars Silins, dokładając 15 oczek, oraz Andrzej Pluta z 11 punktami. Kolejni zawodnicy, tacy jak Michał Kolenda i Race Thompson, również przyczynili się do dorobku punktowego, zdobywając po 8 punktów. Kluczowi gracze Legii zapewnili solidny wkład w ofensywę, co miało znaczący wpływ na końcowy rezultat.

Jak Zastal Zielona Góra walczył o punkty?

W szeregach Orlen Zastal Zielona Góra najlepszym strzelcem był Chavaughn Lewis, który zakończył mecz z dorobkiem 15 punktów. Patrick Cartier zdobył 14 punktów, a Jayvon Maughmer dołożył 13 oczek do puli zielonogórskiego zespołu. Pomimo starań i punktów zdobywanych przez czołowych graczy, Zastalowi nie udało się odwrócić losów spotkania. Zawodnicy z Zielonej Góry prezentowali zaciętą walkę, jednak nie byli w stanie sprostać dynamice Legii.

Rozkład punktów w poszczególnych kwartach świadczył o rosnącej przewadze Legii, szczególnie w trzeciej części meczu, zakończonej wynikiem 23:11 dla gospodarzy. Choć Zastal stawiał opór w początkowych fazach, przegrywając pierwszą kwartę tylko jednym punktem (14:15), dalsze etapy spotkania pokazały ich trudności. Ostatecznie, różnica 18 punktów na korzyść Legii podkreśliła dominację stołecznej drużyny. Mecz był kolejnym ważnym wydarzeniem w harmonogramie Ekstraklasy koszykarzy.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.