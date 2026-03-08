Ekstraklasa koszykarzy: Dziki Warszawa pokonują Arkę. Co zadecydowało o dominacji gospodarzy?

Dziki Warszawa zwyciężają z Arką Gdynia

W spotkaniu Ekstraklasy koszykarzy zespół Dziki Warszawa odniósł zwycięstwo nad AMW Arka Gdynia, pokonując rywali wynikiem 94:84. Mecz charakteryzował się zmienną dynamiką, choć gospodarze zdołali narzucić swój styl gry w kluczowych momentach. Pierwsza kwarta zakończyła się prowadzeniem Arki 30:23, co zwiastowało zaciętą rywalizację na dalszych etapach.

Druga kwarta okazała się przełomowa dla Dzików, którzy zdominowali parkiet, zdobywając aż 28 punktów przy zaledwie 10 punktach rywali. Ta przewaga pozwoliła gospodarzom zbudować komfortową różnicę, która utrzymała się przez resztę meczu. W trzeciej kwarcie Arka próbowała odrobić straty (22:24), jednak nie zdołała znacząco zmniejszyć dystansu.

Kto zdobył najwięcej punktów dla Dzików i Arki?

W drużynie Dzików Warszawa najskuteczniejszym zawodnikiem okazał się Landrius Horton, który zdobył imponujące 22 punkty. Wspierał go Darnell Edge z 19 punktami oraz Grzegorz Kamiński, który dołożył 17 oczek. Na uwagę zasługuje również występ Bennetta Vander Plasa z 14 punktami, co świadczy o zróżnicowanej ofensywie zespołu ze stolicy.

Po stronie AMW Arka Gdynia najlepiej punktującym graczem był Mike Okauru, autor 24 punktów, co jednak nie wystarczyło do odwrócenia losów meczu. Jarosław Zyskowski zdobył 20 punktów, a Kresimir Ljubicić dorzucił 17 oczek, co pokazuje, że Arka miała swoich liderów ofensywnych. Pozostali zawodnicy mieli mniejszy wkład punktowy w końcowy wynik spotkania.

