Ekstraklasa koszykarek. Wysoka przegrana Artego Bydgoszcz – co zadecydowało o dominacji Zagłębia?

Redakcja Informacyjna ESKA.pl
Źródło PAP
2026-02-14 20:19

W meczu Ekstraklasy koszykarek doszło do jednostronnego pojedynku, w którym MB Zagłębie Sosnowiec zdecydowanie pokonało Artego Bydgoszcz. Spotkanie pokazało wyraźną dysproporcję sił, a kibice koszykówki byli świadkami wysokiego zwycięstwa gości, którego rozmiary mogą zaskoczyć. Jak wyglądał przebieg tej rywalizacji na parkiecie i kto wyróżnił się najbardziej?

MB Zagłębie Sosnowiec dominowało od pierwszej kwarty

MB Zagłębie Sosnowiec od początku meczu narzuciło swoje tempo, dominując pierwszą kwartę z wynikiem 30:6. Ta znacząca przewaga stanowiła fundament pod ostateczne zwycięstwo, którego rozmiary rosły z każdą kolejną częścią spotkania. Koszykarki Artego Bydgoszcz miały trudności ze znalezieniem odpowiedzi na skuteczną ofensywę rywalek, co odzwierciedlało się w stale powiększającym się dystansie punktowym. Pomimo wysiłków, gospodynie nie były w stanie nawiązać równorzędnej walki, co wpłynęło na obraz całego meczu.

Kolejne kwarty również przyniosły dominację drużyny z Sosnowca, choć z mniejszymi różnicami punktowymi. Wyniki 21:17, 28:25 i 23:16 potwierdziły konsekwencję MB Zagłębie, które utrzymywało wysoką skuteczność w ataku. Artego Bydgoszcz próbowało odrabiać straty, lecz różnica punktowa, ukształtowana w pierwszej części, była już zbyt duża. Mecz zakończył się wynikiem 64:102, co świadczy o wyraźnej wyższości drużyny gości w tym pojedynku Ekstraklasy koszykarek.

Kto wyróżniał się na parkiecie zdobywając punkty?

W zespole Artego Bydgoszcz na wyróżnienie zasłużyły przede wszystkim Mailis Pokk, zdobywczyni 18 punktów, oraz Kennedy Taylor, która dołożyła 14 oczek. Dobre wrażenie pozostawiła również Asiah Jones, kończąc mecz z 11 punktami. Pomimo indywidualnych wysiłków tych zawodniczek, cała drużyna Artego miała problem z przełamaniem obrony rywalek. Brak szerszego wsparcia ofensywnego utrudniał rywalizację z silniejszym przeciwnikiem.

Po stronie MB Zagłębie Sosnowiec, gra opierała się na zrównoważonej ofensywie, gdzie pięć zawodniczek zdobyło dwucyfrowe liczby punktów. Najskuteczniejsza okazała się Sydney Taylor z 21 punktami, a tuż za nią uplasowała się Catherine Reese z 20 oczkami. Ważne punkty dorzuciła także Eve Wembanyama (16) oraz Maria Burliga (14). Taka dystrybucja punktów świadczy o mocnym zespole gości, który dysponuje wieloma opcjami w ataku, co było kluczowe dla ich wysokiego zwycięstwa.

