Ekstraklasa koszykarek: AZS UMCS Lublin pokonuje Wisłę Kraków. Kto przesądził o wyniku?

Zwycięstwo AZS UMCS Lublin po walce

Lotto AZS UMCS Lublin zwyciężyło z Wisłą Kraków 74:71 w meczu **Ekstraklasy koszykarek**. Gospodynie z Lublina rozpoczęły spotkanie od mocnego uderzenia, dominując w pierwszej kwarcie, którą zakończyły wynikiem 27:17. Taka przewaga dała im komfort na początek dalszej rywalizacji.

Krakowianki z Wisły nie zamierzały jednak łatwo oddać punktów, stopniowo odrabiając straty w kolejnych odsłonach meczu. W drugiej kwarcie to Wisła zdobyła więcej punktów, wygrywając 21:18, co **zwiastowało zaciętą walkę** do samego końca. Mimo to, AZS UMCS utrzymało prowadzenie do przerwy.

Kto zdobył najwięcej punktów w meczu?

W szeregach Lotto AZS UMCS Lublin kluczową rolę odegrały Brooque Williams, zdobywając 16 punktów, oraz Markeisha Gatling z 13 punktami. Solidne występy zanotowały również Kamila Borkowska z 12 oczkami oraz Dominika Ullmann, która dołożyła 10 punktów, **wspierając ofensywę drużyny**. Pozostałe punkty dla Lublina zdobyły Aleksandra Wojtala, Dragana Stankovic, Klaudyna Wnorowska i Aldona Morawiec.

Dla Wisły Kraków niekwestionowaną liderką okazała się Taylor Williams, autorka aż 22 punktów. Wspierała ją Ja’leah Williams z 12 punktami, próbując **odwrócić losy spotkania**. Wśród krakowianek punktowały także Agata Gilmajster, Sara Vujacic, Martyna Jasiulewicz, Zuzanna Krupa, Julia Niemojowska, Aleksandra Żukowska i Maja Cykowska, jednak ich wysiłki nie wystarczyły do zwycięstwa.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje. Jeżeli widzisz błąd, daj nam znać.