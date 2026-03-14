Ekstraklasa: Jagiellonia – Piast Gliwice. Kluczowy zawodnik przesądził o wyniku?

Jagiellonia Białystok – Piast Gliwice. Przebieg spotkania

Spotkanie Ekstraklasy pomiędzy Jagiellonią Białystok a Piastem Gliwice zakończyło się wynikiem 1:2 dla gości. Mecz, rozegrany w Białymstoku, rozpoczął się od intensywnej walki o dominację w środku pola, jednak to Piast Gliwice zdołał przełamać impas jako pierwszy. W 21. minucie Hugo Vallejo otworzył wynik spotkania, zdobywając bramkę dla swojej drużyny i ustalając rezultat na 0:1. Ta wczesna przewaga dała gliwiczanom komfort i możliwość kontrolowania tempa gry na trudnym terenie.

Druga połowa przyniosła kontynuację zaangażowania obu zespołów, a Jagiellonia Białystok starała się odrobić straty, kreując kilka groźnych sytuacji pod bramką Piasta. Mimo wysiłków gospodarzy, to ponownie drużyna z Gliwic powiększyła swoje prowadzenie w kluczowym momencie. W 67. minucie meczu Hugo Vallejo po raz drugi wpisał się na listę strzelców, umacniając przewagę Piasta na 0:2. To trafienie znacząco skomplikowało sytuację Jagiellonii, zmuszając ją do jeszcze bardziej ofensywnej gry.

Czy Jagiellonia zdołała odwrócić losy meczu?

Pomimo dwubramkowego deficytu, Jagiellonia Białystok nie poddawała się i kontynuowała walkę o zmianę niekorzystnego rezultatu, wspierana przez licznie zgromadzoną publiczność. Ich wysiłki zostały nagrodzone w końcowej fazie spotkania, kiedy to udało im się zdobyć bramkę kontaktową. W 82. minucie Jesus Imaz skutecznie pokonał bramkarza Piasta, redukując stratę Jagiellonii do jednego gola i dając nadzieję na remis. To trafienie znacznie podniosło temperaturę meczu i zwiastowało emocjonującą końcówkę.

Mimo dynamicznej końcówki, wynik 1:2 utrzymał się do ostatniego gwizdka sędziego Marcina Szczerbowicza z Olsztyna. Podczas meczu odnotowano również trzy żółte kartki dla zawodników Piasta Gliwice – otrzymali je Igor Drapiński, Juande Rivas oraz Jakub Lewicki, co świadczyło o zaciętości rywalizacji. Spotkanie to zgromadziło na trybunach imponującą liczbę 16 580 widzów, co podkreśla duże zainteresowanie piłkarską Ekstraklasą w Białymstoku. Ostatecznie, Piast Gliwice zdołał utrzymać swoją przewagę i wywiózł cenne trzy punkty z trudnego terenu.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.