Ekstraklasa: Jagiellonia – Lech bez goli. Czy niespodziewani bohaterowie zmienią układ sił?

Jagiellonia Białystok i Lech Poznań dzielą się punktami w Ekstraklasie

Mecz Jagiellonia Białystok – Lech Poznań w Ekstraklasie zakończył się bezbramkowym remisem 0:0. Spotkanie na stadionie w Białymstoku oglądało 19 789 widzów, a sędziował Jarosław Przybył z Kluczborka. Żółte kartki otrzymali Eryk Kozłowski, Bernardo Vital i Afimico Pululu z Jagiellonii oraz Antonio Milić z Lecha.

W składzie Jagiellonii niespodzianką był debiut 19-letniego Eryka Kozłowskiego, który wystąpił od pierwszej minuty w środku pomocy obok rówieśnika Bartosza Mazurka, zastępując Tarasa Romanczuka. Lech Poznań zagrał bez chorego Wojciecha Mońki, którego na środku obrony zastąpił Mateusz Skrzypczak, wracający latem do Poznania po trzech sezonach w Białymstoku. Od początku spotkania Lech utrzymywał się dłużej przy piłce.

Bramkarze Jagiellonii i Lecha bohaterami meczu?

Już w trzeciej minucie Patrik Walemark z Lecha stworzył doskonałą okazję bramkową, ale bramkarz Jagiellonii Sławomir Abramowicz skutecznie obronił jego strzał zza pola karnego. W pierwszej połowie Walemark ponownie zagroził bramce gospodarzy uderzeniem głową, lecz Abramowicz interweniował bez zarzutu. Jagiellonia również miała swoje szanse, a w 33. minucie Kajetan Szmyt przegrał pojedynek sam na sam z Bartoszem Mrozkiem. Po tej akcji białostoczanie poprawili ofensywę, a w 36. minucie Afimico Pululu wyłożył piłkę Jesusowi Imazowi, który przestrzelił.

W drugiej połowie bramkarze ponownie odegrali kluczowe role. W 59. minucie Bartosz Mrozek z Lecha obronił techniczny strzał Mazurka oraz dobitkę głową Imaza. W 76. minucie Sławomir Abramowicz zdołał zbić na słupek mocne uderzenie Mikaela Ishaka po kontrze Lecha, ratując Jagiellonię przed utratą gola. Mimo wielu prób i zaciętej walki, żadna z drużyn nie zdołała zdobyć bramki, a spotkanie zakończyło się bezbramkowym remisem.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.