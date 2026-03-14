Ekstraklasa: GKS Katowice pokonuje Lechię. Co zadecydowało o dominacji gospodarzy?

GKS Katowice triumfuje nad Lechią Gdańsk

W rozgrywanym meczu Ekstraklasy piłkarskiej GKS Katowice pokonał Lechię Gdańsk wynikiem 2:0. Już do przerwy gospodarze prowadzili 1:0. Decydujące trafienia dla katowickiej drużyny zapewniły im pewne zwycięstwo, cementując ich pozycję w ligowej tabeli. Pierwszą bramkę zdobył Mateusz Wdowiak w 39. minucie spotkania, dając swojej drużynie prowadzenie tuż przed przerwą.

Drugie trafienie dla GKS Katowice padło w 60. minucie, a jego autorem był Ilja Szkurin, ustalając wynik na 2:0. Spotkanie oglądało 11 590 widzów, a arbitrem głównym był Marcin Kochanek z Opola. W trakcie meczu odnotowano również żółte kartki; dla GKS Katowice ukarany został Marten Kuusk, natomiast w drużynie Lechii Gdańsk napomnieni zostali Iwan Żelizko oraz Bujar Pllana.

Kto pojawił się na boisku w meczu GKS Katowice – Lechia?

Skład GKS Katowice w tym historycznym meczu prezentował się następująco: Rafał Strączek w bramce, w obronie Marcin Wasielewski, Lukas Klemenz i Marten Kuusk. W środku pola grali Erik Jirka, Sebastian Milewski, Mateusz Kowalczyk oraz Borja Galan. Za ofensywę odpowiadali Mateusz Wdowiak, Ilja Szkurin i Bartosz Nowak. W trakcie meczu na boisko weszli także Damian Rasak (82. za Milewskiego), Marcel Wędrychowski (75. za Wdowiaka) oraz Jakub Kokosiński (82. za Szukrina), a w 89. minucie Adrian Błąd zmienił Bartosza Nowaka.

Lechia Gdańsk rozpoczęła mecz w składzie: Alex Paulsen – Tomasz Wójtowicz, Maksym Diaczuk, Matej Rodin, Matus Vojtko. W drugiej linii wystąpili Kacper Sezonienko, Rifet Kapić, Tomasz Neugebauer, Iwan Żelizko i Aleksandar Cirković, a na ataku Dawid Kurminowski. Trener Lechii dokonał również zmian, wprowadzając Bujara Pllanę (46. za Rodina), Bohdana Wjunnyka (64. za Kurminowskiego), Antona Carenkę (64. za Neugebauera), Bartłomieja Kłudkę (68. za Wójtowicza) oraz Michała Głogowskiego (72. za Sezonienko).

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.