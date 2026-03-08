Ekstraklasa. Bez bramek w Lublinie – co zadecydowało o remisie Motoru z Górnikiem?

Początek meczu: dynamiczne otwarcie w Lublinie

Początek spotkania Ekstraklasy pomiędzy Motorem Lublin a Górnikiem Zabrze zwiastował intensywne widowisko. Obie drużyny od pierwszych minut dążyły do ofensywnych akcji, starając się zaskoczyć rywala. Już w 4. minucie Rafał Janicki z Górnika Zabrze oddał strzał z ostrego kąta, jednak bramkarz Motoru Ivan Brkić skutecznie interweniował, broniąc swoją bramkę.

Niespełna minutę później odpowiedział Motor, kiedy to Paweł Stolarski, obrońca lubelskiej drużyny, próbował pokonać bramkarza Górnika zza linii pola karnego. Jego strzał minął jednak słupek, lądując tuż obok. Szybka i otwarta gra utrzymywała się przez około dziesięć minut, dając nadzieję na emocjonujący rozwój wydarzeń.

Dalszy przebieg i podział punktów: Kto miał lepsze okazje?

Po początkowym, dynamicznym okresie, tempo meczu znacząco spadło, a gra przeniosła się głównie do środkowej strefy boiska. Piłka często była podawana wszerz, co sprawiło, że widowisko stało się bardziej przypominające taktyczny pojedynek niż serię bramkowych okazji. Sytuacja na boisku nie uległa zmianie również po przerwie, kiedy to obie drużyny stworzyły po jednej realnej szansie na zdobycie gola.

W 67. minucie kapitan Motoru Bartosz Wolski wykazał się indywidualną akcją i precyzyjnym dośrodkowaniem. Niestety, Thomas Santos, mimo dobrej pozycji, posłał piłkę nad bramką, marnując najlepszą szansę gospodarzy. Górnik Zabrze odpowiedział w 85. minucie strzałem kapitana Erika Janzy z ostrego kąta, lecz Ivan Brkić ponownie stanął na wysokości zadania, zapewniając bezbramkowy remis. Ostateczny wynik 0:0 w Lublinie uznano za najbardziej sprawiedliwy, a spotkanie obserwowało 13 212 widzów. Sędzią głównym był Bartosz Frankowski z Torunia.

