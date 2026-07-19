Donald Trump i Gianni Infantino na finale mundialu. Ale to Melania wywołała największe poruszenie

Podczas decydującego meczu Mistrzostw Świata w 2026 roku, w prestiżowej loży dla VIP-ów znaleźli się prezydent USA Donald Trump oraz prezydent FIFA Gianni Infantino, co pokazało powiązania świata sportu z wielką polityką.

Największą furorę w amerykańskiej delegacji wywołała Melania Trump, której ogromne i lśniące okulary przeciwsłoneczne natychmiast przyciągnęły wzrok wszystkich zgromadzonych .

. Obecność tak znaczących osobistości na stadionie podczas sportowego widowiska kolejny raz udowadnia, że wielkie turnieje piłkarskie to także doskonała okazja do prezentacji potęgi na arenie międzynarodowej.

Melania Trump na meczu Hiszpania - Argentyna. Jej stylizacja przyciągnęła wzrok

Podczas gdy na boisku toczyła się zażarta rywalizacja pomiędzy reprezentacjami Hiszpanii i Argentyny o miano najlepszej drużyny globu, równie ciekawie było na trybunach. W strefie dla najważniejszych gości pojawił się Donald Trump, któremu towarzyszył szef FIFA, Gianni Infantino. Amerykański polityk w spokoju przyglądał się poczynaniom zawodników, a w trakcie odgrywania hymnu państwowego USA oddał honory.

Przeczytaj także: Tom Cruise na finale mundialu. Nagle wszedł na scenę i zaczął przemawiać. Tego nikt się nie spodziewał!

Prawdziwą gwiazdą w sektorze VIP okazała się jednak małżonka prezydenta USA, Melania Trump. Uwagę fotoreporterów przykuły zwłaszcza jej duże, lustrzane okulary, które intensywnie odbijały światło lamp błyskowych. Niezwykle stylowy i elegancki ubiór byłej pierwszej damy sprawił, że to o niej, a nie o innych znanych osobach na stadionie, mówiło się najwięcej.

Quiz. Wielcy sportowcy czasów PRL-u. Sprawdź, czy ich pamiętasz Pytanie 1 z 15 Ile medali olimpijskich zdobyła Irena Szewińska? 3 7 5 Następne pytanie

Prezydent USA spotkał się z Giannim Infantino. Kulisy wizyty Donalda Trumpa

Towarzyszem Donalda Trumpa podczas finałowego spotkania był Gianni Infantino, który zarządza światowym futbolem. Szef FIFA niedawno występował na forum Organizacji Narodów Zjednoczonych, gdzie podkreślał rolę piłki nożnej jako narzędzia do łączenia ludzi. Zakończony turniej okazał się ogromnym sukcesem organizacyjnym, gromadząc na trybunach blisko 7 milionów kibiców i przebiegając bez poważniejszych incydentów.

Spotkanie tych dwóch liderów na trybunach to także przypomnienie o powiązaniach sportu z polityką na najwyższym szczeblu. W ostatnim czasie głośno było o interwencji Donalda Trumpa u prezydenta FIFA w sprawie anulowania kary dla amerykańskiego zawodnika, co wywołało sporo kontrowersji na całym świecie. Ich wspólne oglądanie meczu to wyraźny sygnał współpracy i wzajemnych interesów, które sięgają znacznie dalej niż tylko wydarzenia na boisku.