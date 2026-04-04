ATP Marrakesz. Historyczny wyczyn Marco Trungellitiego i co dalej?

Droga Trungellitiego do finału ATP Marrakesz

Marco Trungelliti, który zakwalifikował się do turnieju głównego ATP 250 w Marrakeszu, w półfinale zmierzył się z rozstawionym z numerem jeden Włochem Luciano Darderi. Aktualnie 19. tenisista świata został pokonany przez Argentyńczyka wynikiem 6:4, 7:6 (7:2). Ten 36-letni tenisista udowodnił swoją formę, awansując do finału. To zwycięstwo zapewniło mu historyczny udział w decydującym meczu.

Dzięki awansowi do finału, Marco Trungelliti, obecnie zajmujący 117. miejsce w rankingu ATP, w poniedziałek po raz pierwszy w karierze znajdzie się w pierwszej setce. Wirtualnie plasuje się na 76. pozycji. W przypadku zwycięstwa w finale, Argentyńczyk wskoczy do siódmej dziesiątki światowego zestawienia, co będzie jego największym sukcesem w karierze.

Młody talent Rafael Jodar i ranking Majchrzaka?

W drugim półfinale niespełna 20-letni Hiszpan Rafael Jodar pokonał Argentyńczyka Camilo Ugo Carabelliego, odnosząc zdecydowane zwycięstwo 6:2, 6:1. Jodar, zajmujący 89. miejsce w rankingu, również zanotuje najlepsze w karierze notowanie. Wirtualnie awansuje na 66. pozycję, a wygrana w finale przeniesie go do szóstej dziesiątki światowego zestawienia.

Dla Kamila Majchrzaka, który w drugiej rundzie uległ Marco Trungellitiemu, ten turniej ATP w Marrakeszu przyniesie spadek w rankingu. W ubiegłym roku Polak dotarł do półfinału tej imprezy i nie zdołał obronić zdobytych wówczas punktów, co oznacza, że straci swoją najwyższą w karierze 53. pozycję. Ten rezultat będzie dla niego znaczącą zmianą w rankingu.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.