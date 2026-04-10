Akademia Carlosa Alcazara w Polsce

„Bardzo się cieszę, że sprawnie udało nam się podpisać umowę z kortami tenisowymi w Kozerkach i już oficjalnie mogę potwierdzić że w dniach 24-28 sierpnia startujemy z pierwszym obozem Carlosa Alcaraza w Polsce. Czemu wybór padł na Kozerki? Z pośród wszystkich ofert jakie zebraliśmy, Korty Tenisowe Kozerki posiadają bardzo nowoczesną infrastrukturę i znajdują się w samym centrum Polski przy czym przedstawiły nam bardzo korzystną ofertę.”

Skąd pomysł na Camp Akademii Carlosa Alcaraza?

Przebywając w Hiszpanii poznałem zarówno trenerów jak i samego Carlosa. Bardzo spodobało mi się ich podejście, oraz spojrzenie na ten sport. Od razu w mojej głowie zrodziła się myśl czemu nie spróbować w Polsce – kontynuuje Mariusz Krawczyński – Osobiście uważam, że wymiana spostrzeżeń oraz doświadczeń to nauka, która pozwala nam stawać się coraz lepszymi w tym co robimy zarówno w biznesie jak i sporcie, właściwie w każdym aspekcie życia.

i Autor: Akademia Carlosa Alcazara/ Materiały prasowe

5 - dniowy Camp Carlos Alcaraz Academy przeznaczony zarówno dla dzieci jak i dorosłych, zawierał będzie wyjątkowy program oparty na metodologii treningowej najmłodszego Mistrza Świata. Treningi będą prowadzone przez wyselekcjonowanych i certyfikowanych trenerów z Akademii, będących w ścisłym otoczeniu Alcaraza. Przygotowany jest również szereg niespodzianek dla uczestników ale o tym organizator będzie informował bliżej terminu rozpoczęcia. Dotychczas Campy Akademii cieszą się niezwykłą popularnością w Stanach Zjednoczonych i Australii.

Carlos Alcaraz w wieku 19 lat został najmłodszym Mistrzem Świata. Siedmiokrotnie zwyciężył turniej Wielkiego Szlema. Dziś mając 23 lata jest ciągle nr 1 w rankingach ATP.

