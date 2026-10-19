Wsyp pół łyżeczki do otworu w ziemi. Nornice wyniosą się w mgnieniu oka

Podgryzione korzenie i usychające rośliny to znak, że nornice mogą niszczyć Twój ogród, stanowiąc poważne zagrożenie dla upraw i estetyki posesji.

Zamiast radykalnych środków, istnieje zaskakująco prosty i humanitarny sposób na pozbycie się tych szkodników, bazujący na ich wrażliwości.

Wsyp tylko pół łyżeczki popularnej przyprawy do otworu w ziemi, a nornice uciekną! Dowiedz się, jak skutecznie i bezpiecznie ochronić swój ogród przed inwazją.

Skąd biorą się nornice w ogrodzie?

Nornice chętnie zasiedlają miejsca, w których znajdują pożywienie i bezpieczne schronienie. Sprzyjają im gęsta roślinność, ściółka, kompost oraz obszary, gdzie ziemia pozostaje wilgotna i łatwa do przekopywania. Szczególnie narażone są ogrody pełne warzyw, cebul kwiatowych i młodych roślin. Problem zaczyna się wtedy, gdy gryzonie zabierają się za podziemne części upraw.

Jak rozpoznać, że w ogrodzie zadomowiły się nornice?

Pierwszym sygnałem, że nornice zadomowiły się w naszym ogrodzie bywają małe, okrągłe otwory w ziemi oraz płytkie korytarze biegnące tuż pod powierzchnią trawnika. Zdarza się, że podłoże lekko się zapada, a rośliny więdną mimo regularnego podlewania. Nornice nie tworzą charakterystycznych kopców ziemi, jakie pozostawia po sobie kret. Same otwory nie dają jednak stuprocentowej pewności, dlatego warto sprawdzić również pozostałe ślady żerowania.

Kret, nornice i inne szkodniki ogrodowe: jak je wypłoszyć?

Wsyp pół łyżeczki tej przyprawy bezpośrednio do otworu w ziemi. Nornice szybko uciekną

Wśród domowych sposobów na nornice często wymienia się pieprz cayenne. Wystarczy wsypać około pół łyżeczki ostrej przyprawy bezpośrednio do otworu w ziemi. Jej intensywny zapach i zawarta w niej kapsaicyna skutecznie zniechęcają gryzonie do korzystania z korytarzy. Warto jednak zachować ostrożność. Nie należy rozsypywać go tam, gdzie mają kontakt z nim dzieci, psy, koty czy inne zwierzęta.

Jak sprawić, by nornice nie zadomowiły się w naszym ogrodzie?

Aby nornice na dobre nie zadomowiły się w naszym ogrodzie, należy pamiętać o usunięciu resztek roślinnych, ograniczeniu nadmiernie gęstej ściółki i zabezpieczeniu cebul oraz korzeni specjalnymi osłonami. Warto również sprawdzić, czy w ogrodzie nie ma łatwo dostępnych źródeł pożywienia. Wsypanie popularnej przyprawy do otworu w ziemi sprawi, iż ostry zapach pieprzu zniechęci gryzonie do korzystania z korytarzy.

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