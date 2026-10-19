Wsyp pół łyżeczki do otworu w ziemi. Nornice wyniosą się w mgnieniu oka

Justyna Klorek
Justyna Klorek
2026-10-19 10:45

Podgryzione korzenie, usychające rośliny i niewielkie otwory w ziemi mogą świadczyć o obecności nieproszonych gości. Nornice potrafią narobić sporo szkód na rabatach i grządkach. Zanim jednak sięgniesz po radykalne rozwiązania, warto poznać sposoby, które pozwalają ograniczyć obecność gryzoni w humanitarny sposób.

Nornica ruda wychodzi z dziury w mchu. O domowych sposobach na pozbycie się gryzoni przeczytasz na Eska.
Autor: Franka Fichtmüllera/ Getty Images
  • Podgryzione korzenie i usychające rośliny to znak, że nornice mogą niszczyć Twój ogród, stanowiąc poważne zagrożenie dla upraw i estetyki posesji.
  • Zamiast radykalnych środków, istnieje zaskakująco prosty i humanitarny sposób na pozbycie się tych szkodników, bazujący na ich wrażliwości.
  • Wsyp tylko pół łyżeczki popularnej przyprawy do otworu w ziemi, a nornice uciekną! Dowiedz się, jak skutecznie i bezpiecznie ochronić swój ogród przed inwazją.

Skąd biorą się nornice w ogrodzie?

Nornice chętnie zasiedlają miejsca, w których znajdują pożywienie i bezpieczne schronienie. Sprzyjają im gęsta roślinność, ściółka, kompost oraz obszary, gdzie ziemia pozostaje wilgotna i łatwa do przekopywania. Szczególnie narażone są ogrody pełne warzyw, cebul kwiatowych i młodych roślin. Problem zaczyna się wtedy, gdy gryzonie zabierają się za podziemne części upraw. 

Jak rozpoznać, że w ogrodzie zadomowiły się nornice?

Pierwszym sygnałem, że nornice zadomowiły się w naszym ogrodzie bywają małe, okrągłe otwory w ziemi oraz płytkie korytarze biegnące tuż pod powierzchnią trawnika. Zdarza się, że podłoże lekko się zapada, a rośliny więdną mimo regularnego podlewania. Nornice nie tworzą charakterystycznych kopców ziemi, jakie pozostawia po sobie kret. Same otwory nie dają jednak stuprocentowej pewności, dlatego warto sprawdzić również pozostałe ślady żerowania.

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Wsyp pół łyżeczki tej przyprawy bezpośrednio do otworu w ziemi. Nornice szybko uciekną

Wśród domowych sposobów na nornice często wymienia się pieprz cayenne. Wystarczy wsypać około pół łyżeczki ostrej przyprawy bezpośrednio do otworu w ziemi. Jej intensywny zapach i zawarta w niej kapsaicyna skutecznie zniechęcają gryzonie do korzystania z korytarzy. Warto jednak zachować ostrożność. Nie należy rozsypywać go tam, gdzie mają kontakt z nim dzieci, psy, koty czy inne zwierzęta

Jak sprawić, by nornice nie zadomowiły się w naszym ogrodzie?

Aby nornice na dobre nie zadomowiły się w naszym ogrodzie, należy pamiętać o usunięciu resztek roślinnych, ograniczeniu nadmiernie gęstej ściółki i zabezpieczeniu cebul oraz korzeni specjalnymi osłonami. Warto również sprawdzić, czy w ogrodzie nie ma łatwo dostępnych źródeł pożywienia. Wsypanie popularnej przyprawy do otworu w ziemi sprawi, iż ostry zapach pieprzu zniechęci gryzonie do korzystania z korytarzy.

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