Narkotyki w Warszawie i Konstancinie-Jeziornie. Policja przejęła towar wart blisko 6,7 miliona złotych

Akcja kryminalnych z Mokotowa przeciwko przestępczości narkotykowej

Sprawa miała swój początek w intensywnej pracy operacyjno-rozpoznawczej policjantów, którzy zajmują się zwalczaniem handlu nielegalnymi substancjami. Funkcjonariusze zgromadzili informacje wskazujące, że mieszkaniec podwarszawskiego Konstancina-Jeziorny może być powiązany z grupą zajmującą się magazynowaniem oraz dystrybucją narkotyków na terenie stolicy. Przez wiele dni mundurowi prowadzili działania obserwacyjne, analizowali zebrane dane oraz zabezpieczony materiał z monitoringu. Dzięki tym staraniom udało się precyzyjnie ustalić lokalizację magazynu oraz poznać schemat działania podejrzanego mężczyzny. Z ustaleń wynikało, że jako magazyn służyło mu mieszkanie zlokalizowane na Mokotowie, do którego regularnie dowożono znaczne ilości zabronionych środków.

Zatrzymanie 27-latka w garażu podziemnym na Mokotowie

Do zatrzymania podejrzanego doszło w drugiej połowie czerwca 2026 roku, gdy policjanci postanowili przystąpić do realizacji zaplanowanych działań. Funkcjonariusze czekali na odpowiedni moment, który nastąpił w chwili, gdy mężczyzna opuścił budynek i pojawił się w garażu podziemnym. Mundurowi błyskawicznie podjęli interwencję, w wyniku której 27-latek został obezwładniony i zatrzymany. Przy mężczyźnie ujawniono hermetycznie zapakowane worki z marihuaną oraz klucze do obserwowanego wcześniej lokalu mieszkalnego. Szybka reakcja policjantów uniemożliwiła podejrzanemu podjęcie jakiejkolwiek próby ucieczki.

Przeszukanie mieszkania i zabezpieczenie 131 kilogramów narkotyków

Po wejściu do wytypowanego mieszkania kryminalni potwierdzili swoje wcześniejsze ustalenia dotyczące istnienia tam magazynu narkotykowego. Wewnątrz lokalu funkcjonariusze odnaleźli i zabezpieczyli dziesiątki hermetycznych worków wypełnionych nielegalnymi substancjami, a także tabletki MDMA oraz zbrylone substancje psychotropowe. Oprócz narkotyków policjanci znaleźli gotówkę oraz przedmioty, które świadczyły o przygotowywaniu środków odurzających do dalszej sprzedaży. Łącznie do policyjnego depozytu trafiło ponad 126 kilogramów marihuany, blisko 3 kilogramy mefedronu oraz około 2 kilogramy MDMA. Szacunkowa wartość rynkowa wszystkich przejętych środków wynosi około 6,7 miliona złotych.

Tymczasowy areszt i grożąca kara więzienia

W trakcie prowadzonych czynności policjanci zabezpieczyli również ponad 16 000 złotych w gotówce na poczet przyszłych kar i grzywien. Zgromadzony materiał dowodowy stał się podstawą do przedstawienia 27-latkowi zarzutu uczestniczenia w obrocie znaczną ilością środków odurzających i substancji psychotropowych. Na wniosek Prokuratury Rejonowej Warszawa-Mokotów Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa zastosował wobec mężczyzny środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Zgodnie z obowiązującymi przepisami za to przestępstwo grozi mu kara do 12 lat pozbawienia wolności.

Źródło: Policja.pl