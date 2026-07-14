Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu poinformowała w poniedziałek, że woda nie jest zdatna do kąpieli w trzech kąpieliskach wskazanych w regionie. Jak podaje epoznan.pl, komunikat dotyczy konkretnych kąpielisk w trzech powiatach. Chodzi o miejsca w powiecie międzychodzkim, ostrowskim i wolsztyńskim.

W tych kąpieliskach woda nie jest zdatna do kąpieli

Z komunikatu wynika, że chodzi o trzy miejsca: kąpielisko Jezioro Kuchenne w powiecie międzychodzkim, kąpielisko Piaski-Szczygliczka w powiecie ostrowskim oraz kąpielisko Ustronie Karpicko w powiecie wolsztyńskim.

To właśnie te kąpieliska zostały wskazane przez sanepid jako miejsca, gdzie woda nie nadaje się do kąpieli.

Dla osób wybierających się nad wodę ma to proste znaczenie: jeśli planowany wypoczynek miał odbyć się w jednym z tych punktów, trzeba zrezygnować z kąpieli i sprawdzać kolejne komunikaty dotyczące jakości wody.

Co to oznacza dla wypoczywających?

Komunikat ma znaczenie przede wszystkim dla mieszkańców okolicznych powiatów, ale też dla turystów odwiedzających te miejsca w sezonie letnim. Sanepid przypomina, że korzystanie z kąpieli tam, gdzie nie oceniono jakości wody albo gdzie obowiązuje zakaz kąpieli, może stanowić zagrożenie dla zdrowia. WSSE w Poznaniu apeluje, by nie wchodzić do wody mętnej, a także takiej, która ma zmienioną barwę lub zapach. Jak zaznacza stacja, takie objawy mogą świadczyć o silnym zakwicie glonów lub sinic w zbiornikach wodnych.

WSSE w Poznaniu zapowiada, że w czasie sezonu będzie wydawać następne komunikaty, jeśli zmieni się jakość wody w kąpieliskach oraz w miejscach okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli.

Artykuł napisany przy wykorzystaniu AI

Źródło: https://epoznan.pl/news-news-177791-wojewodzka_stacja_sanitarno_epidemiologiczna_w_poznaniu_ostrzega_w_tych_kapieliskach_w_regionie_woda_nie_jest_zdatna_do_kapieli

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