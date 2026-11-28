Wigilia zbliża się wielkimi krokami. Jak każdego roku 24 grudnia zasiądziemy przy stołach, aby w otoczeniu najbliższej rodziny spożyć wigilijną kolację. Choć tradycja ta obowiązuje w całym kraju, to wigilijne menu w Polsce różni się w zależności od regionu z powodu historycznych uwarunkowań, wpływów kulturowych sąsiednich krajów, dostępności składników oraz lokalnych tradycji. Niezmiennym elementem jest jednak liczba dań - tradycyjnie powinno ich być 12, symbolizując 12 apostołów lub 12 miesięcy w roku. Czy znasz regionalne potrawy wigilijne? Jeśli wiesz, w którym regionie Polski podaje się tego wieczoru śliszki, a gdzie jada się brzad, to ten quiz jest dla ciebie!
Quiz. Regionalne potrawy wigilijne. Wiesz, gdzie serwuje się postnicę i śliszki?
2026-11-28 11:07
Polska Wigilia to wyjątkowy czas, w którym tradycje kulinarne odgrywają kluczową rolę. Każdy region Polski ma swoje charakterystyczne potrawy wigilijne, które różnią się składnikami i sposobem przygotowania, odzwierciedlając lokalne zwyczaje i historię. Wiesz, gdzie serwuje się miodny kuch oraz czym są fizoły?