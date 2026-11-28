Wigilia zbliża się wielkimi krokami. Jak każdego roku 24 grudnia zasiądziemy przy stołach, aby w otoczeniu najbliższej rodziny spożyć wigilijną kolację. Choć tradycja ta obowiązuje w całym kraju, to wigilijne menu w Polsce różni się w zależności od regionu z powodu historycznych uwarunkowań, wpływów kulturowych sąsiednich krajów, dostępności składników oraz lokalnych tradycji. Niezmiennym elementem jest jednak liczba dań - tradycyjnie powinno ich być 12, symbolizując 12 apostołów lub 12 miesięcy w roku. Czy znasz regionalne potrawy wigilijne? Jeśli wiesz, w którym regionie Polski podaje się tego wieczoru śliszki, a gdzie jada się brzad, to ten quiz jest dla ciebie!

Quiz. Regionalne potrawy wigilijne. Wiesz, gdzie serwuje się postnicę i miodny kuch? Pytanie 1 z 13 Siuśpaj, to gęsta masa z kaszy z dodatkiem suszonych owoców. Gdzie jest podawana? Na Polesiu W Małopolsce Na Lubelszczyźnie Następne pytanie