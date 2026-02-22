Quiz o wieszczach narodowych. To Mickiewicz, czy Słowacki? Sprawdź się przed maturą z polskiego

Wieszcze narodowi to wybitni poeci i pisarze, którzy poprzez swoją twórczość kształtowali świadomość narodową Polaków. Ich dzieła nie tylko opisywały rzeczywistość, ale także budziły patriotyzm, dawały nadzieję i wskazywały drogę ku niepodległości. Trzech najważniejszych wieszczów narodowych to Adam Mickiewicz, Juliusz Słowacki i Zygmunt Krasiński. Niektórzy do tego grona zaliczają także Cypriana Kamila Norwida. W dzisiejszym quizie pytamy o tych wymienionych w pierwszej kolejności. Sprawdź, ile o nich wiesz!

i Autor: Adam Mickiewicz_commons.wikimedia.org_domena publiczna/Juliusz Słowacki_James Hopwood the Younger_commons.wikimedia.org/ Creative Commons