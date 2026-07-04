Z pewnością nie raz słyszeliście określenie poliglota. Osoby te opanowały biegłość w posługiwaniu się wieloma językami, a ich zdolności komunikacyjne wykraczają daleko poza podstawowe znajomości wybranych fraz. Nie ważne, czy myślicie o odwiedzeniu dalekiego kraju, czy może chcecie czytać powieści ulubionych autorów w oryginalnym języku. Znajomość nawet podstawowych zwrotów znacznie poszerzy horyzonty i pozwoli na głębsze zrozumienie kultur, historii i tradycji innych narodów. Korzyści z nauki języków jest znacznie więcej, poprawia ona zdolności poznawcze, takie jak pamięć, koncentracja czy zdolność rozwiązywania problemów. Badacze twierdzą, że aby porozumieć się w obcym kraju, wystarczy jedynie znajomość dwudziestu słów. Myślisz, że jesteś poliglotą? Sprawdź, czy znasz odpowiedź na poniższe pytania i przekonaj się, czy dogadasz się za granicą!

Quiz dla poliglotów. Sprawdź, czy dogadasz się za granicą Pytanie 1 z 12 Kiedy Francuz mówi: "Bon voyage", to życzy ci: Miłego dnia Udanej podróży Miłego wieczoru Następne pytanie