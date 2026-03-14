Te seriale nie tylko bawiły i wzruszały, ale też komentowały absurdy rzeczywistości - często z ironią, humorem i między wierszami."Czterdziestolatek" to serial, który pokazywał codzienne życie warszawskiej inteligencji - z perspektywy inżyniera budowlanego Stefana Karwowskiego i jego żony. To ciepła, momentami sentymentalna opowieść z nutą ironii, która pokazywała przemiany obyczajowe, tempo życia, kryzysy wieku średniego - wszystko to z humorem i empatią. Natomiast "Alternatywy 4" to produkcja o wielopiętrowym absurdzie PRL-u, uosobionym przez blok z wielkiej płyty i jego groteskowych mieszkańców. Przepełniony satyrą, pokazuje walkę o przydziały, kombinowanie, donosicielstwo, pseudo-bohaterstwo i bezsens urzędniczych decyzji. Tu każda scena to krzywe zwierciadło epoki. Z jednej strony śmiech, z drugiej - gorycz. Postać gospodarza domu, Stanisława Anioła, do dziś uchodzi za jedną z najlepszych karykatur władzy i tyranii. Myślisz, że znasz te kultowe polskie produkcje? Jeśli tak, sprawdź się w naszym quizie!

Quiz. "Alternatywy 4", czy "Czterdziestolatek"? Sprawdź, jak dobrze pamiętasz te kultowe produkcje Pytanie 1 z 15 Jerzy Gruza wyreżyserował: "Alternatywy 4" "Czterdziestolatka" Następne pytanie