Przygotowania do zabójstwa w Lublinie. 21-letni student trafił do aresztu

Zapowiedź ataku na przypadkową osobę w Lublinie

W piątek 9 października 2026 roku w godzinach popołudniowych lubelscy policjanci otrzymali zgłoszenie o studencie jednej z miejscowych uczelni, który zapowiadał atak z użyciem noża. Z relacji wynikało, że młody mężczyzna planował tego dnia pozbawić życia przypadkowo napotkaną osobę. W trakcie przekazywania tych informacji 21-latek był bardzo pobudzony, co wzbudziło realną obawę, że może on popełnić przestępstwo. Policjanci niezwłocznie podjęli interwencję, aby zapobiec ewentualnemu zdarzeniu.

Zatrzymanie studenta i znalezienie trzech noży

Funkcjonariusze ujęli 21-letniego obywatela Ukrainy jeszcze tego samego dnia, w którym wpłynęło zgłoszenie. Podczas kontroli osobistej policjanci odnaleźli przy zatrzymanym jeden nóż. Dwa kolejne noże o charakterze specjalistycznym mundurowi zabezpieczyli w miejscu zamieszkania studenta. Mężczyzna został osadzony w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych, gdzie kontynuowano dalsze czynności procesowe.

Zarzuty motywowane nienawiścią rasową i areszt

W niedzielę 11 października 2026 roku 21-latek został doprowadzony do prokuratury, gdzie przedstawiono mu zarzut czynienia przygotowań do zabójstwa przypadkowej osoby. Z ustaleń wynika, że planowany atak przy użyciu noża miał być motywowany nienawiścią rasową. Sąd przychylił się do wniosku śledczych i zastosował wobec studenta tymczasowy areszt na okres 3 miesięcy. Za popełnienie czynu polegającego na przygotowaniu do zabójstwa polski kodeks karny przewiduje karę do 15 lat pozbawienia wolności.

Źródło: Policja.pl