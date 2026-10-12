Przygotowania do zabójstwa w Lublinie. 21-letni student trafił do aresztu

Redakcja Eska Regiony
Redakcja Eska Regiony
2026-10-12 14:00

W niedzielę 11 października 2026 roku sąd w Lublinie zdecydował o tymczasowym aresztowaniu 21-letniego studenta, który planował atak na przypadkową osobę. Młody mężczyzna, będący obywatelem Ukrainy, został zatrzymany przez policję po tym, jak zapowiedział dokonanie zbrodni przy użyciu noża. Za czynienie przygotowań do zabójstwa grozi mu kara do 15 lat pozbawienia wolności.

policja drogi
Autor: Monika Półbratek

Zapowiedź ataku na przypadkową osobę w Lublinie

W piątek 9 października 2026 roku w godzinach popołudniowych lubelscy policjanci otrzymali zgłoszenie o studencie jednej z miejscowych uczelni, który zapowiadał atak z użyciem noża. Z relacji wynikało, że młody mężczyzna planował tego dnia pozbawić życia przypadkowo napotkaną osobę. W trakcie przekazywania tych informacji 21-latek był bardzo pobudzony, co wzbudziło realną obawę, że może on popełnić przestępstwo. Policjanci niezwłocznie podjęli interwencję, aby zapobiec ewentualnemu zdarzeniu.

Zatrzymanie studenta i znalezienie trzech noży

Funkcjonariusze ujęli 21-letniego obywatela Ukrainy jeszcze tego samego dnia, w którym wpłynęło zgłoszenie. Podczas kontroli osobistej policjanci odnaleźli przy zatrzymanym jeden nóż. Dwa kolejne noże o charakterze specjalistycznym mundurowi zabezpieczyli w miejscu zamieszkania studenta. Mężczyzna został osadzony w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych, gdzie kontynuowano dalsze czynności procesowe.

Zarzuty motywowane nienawiścią rasową i areszt

W niedzielę 11 października 2026 roku 21-latek został doprowadzony do prokuratury, gdzie przedstawiono mu zarzut czynienia przygotowań do zabójstwa przypadkowej osoby. Z ustaleń wynika, że planowany atak przy użyciu noża miał być motywowany nienawiścią rasową. Sąd przychylił się do wniosku śledczych i zastosował wobec studenta tymczasowy areszt na okres 3 miesięcy. Za popełnienie czynu polegającego na przygotowaniu do zabójstwa polski kodeks karny przewiduje karę do 15 lat pozbawienia wolności.

Źródło: Policja.pl

ROLKI