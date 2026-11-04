Przełóż jedną zapałkę i rozwiąż równanie. 76% osób nie potrafi tego zrobić

Łamigłówki logiczne mają to do siebie, że zmuszają nas do myślenia poza schematami. Zagadki z zapałkami są szczególnie wciągające, bo opierają się na prostych zasadach i każdy może zmierzyć się z wyzwaniem. Zmieniając położenie jednej zapałki, trzeba sprawić, aby równanie lub figura miały sens. Na pierwszy rzut oka zadanie wydaje się dziecinnie łatwe, przecież to tylko kilka kresek ułożonych w liczby. Jednak kiedy zaczynamy przesuwać zapałki w głowie, szybko okazuje się, że możliwości jest mnóstwo, a większość prowadzi donikąd. Nic dziwnego, że takie zagadki są świetnym treningiem dla umysłu. Tego typu zadania poprawiają spostrzegawczość, koncentrację i uczą myślenia analitycznego.

W sieci popularność zdobyła właśnie łamigłówka "6+2=9”. Niby proste równanie, które oczywiście w obecnej formie jest błędne. Zadanie polega na tym, aby przełożyć tylko jedną zapałkę i sprawić, że równanie stanie się poprawne.

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Przełóż zapałkę i rozwiąż równanie

Na pierwszy rzut oka rozwiązanie może wydawać się oczywiste, ale wielu osobom trudno je dostrzec. Dlaczego? Bo nasz mózg przyzwyczajony jest do szukania rozwiązań w najbardziej oczywistych miejscach. Próbujemy zamieniać "6” na "8”, "9” na "8” albo manipulować znakiem "+”. Tymczasem najlepsze wyjście kryje się w prostym przesunięciu jednej kreski i zmianie najmniej podejrzanej cyfry. Wiesz jakiej?

Autor: Canva.com

Rozwiązanie tej zagadki kryje się w prostym, ale sprytnym triku. W równaniu mamy zapis "6+2=9”. Wystarczy przenieść jedną zapałkę z cyfry "2” i ułożyć ją tak, by cyfra ta zamieniła się w "3”. Ostateczny zapis równania wygląda więc tak: 6+3=9. I to już w pełni poprawny wynik matematyczny.