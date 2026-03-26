Promocje w Biedronce przed Wielkanocą zaskakują! Przeceniono m.in. jaja i wędliny

Znana sieć handlowa wprowadza intensywną kampanię promocyjną z okazji nadchodzących świąt, oferując znaczne obniżki cen na szeroki asortyment produktów, z których wiele dostępnych jest w formule "kup więcej – zapłać mniej", co ma na celu odciążenie budżetów domowych.

Większość atrakcyjnych ofert jest warunkowana posiadaniem specjalnej karty lojalnościowej lub korzystaniem z dedykowanej aplikacji, a także często obejmuje dzienne limity zakupowe, co wymaga od klientów strategicznego planowania, aby w pełni wykorzystać dostępne okazje.

Asortyment objęty promocjami koncentruje się na artykułach spożywczych kluczowych dla świątecznych przygotowań, obejmując zarówno świeże produkty, jak i podstawowe składniki, które są nieodłącznym elementem tradycyjnych uroczystości.

Strategia cenowa sieci, oparta na głębokich rabatach i różnorodnych mechanizmach promocyjnych, ma na celu przyciągnięcie klientów i zaspokojenie ich potrzeb w okresie wzmożonych zakupów, oferując jednocześnie możliwość znaczących oszczędności.

Przedświąteczna oferta została oparta w dużej mierze na promocjach jednodniowych, dostępnych głównie dla posiadaczy karty lub aplikacji Moja Biedronka. Już w czwartek klienci będą mogli skorzystać z akcji "1+1 gratis" na duże ketchupy Pudliszki. Dzień później podobna oferta obejmie m.in. proszki do prania E, a w sobotę ogórki kiszone Nasza Spiżarnia czy bakalie Bakello w formule "2+2 gratis".

Nowa gazetka obowiązuje od 26 do 31 marca, a wiele ofert wymaga użycia karty lub aplikacji Moja Biedronka. Limity są jasno określone, dlatego przed wyjściem do sklepu warto dobrze zaplanować zakupy.

Promocje w Biedronce - Wielkanoc 2026

To jednak nie koniec. Od czwartku do soboty w sklepach pojawią się także nielimitowane promocje 1+1 gratis na świeże produkty, takie jak zielone szparagi, truskawki pakowane po 500 g, młody czosnek czy awokado Hass. To wyraźny sygnał, że sieć chce przyciągnąć klientów również na dział warzyw i owoców.

Dużo dzieje się też na dziale mięsnym. Świeża kaczka bez podrobów została przeceniona o ponad połowę (16,99 zł do 7,99 zł za kilogram). Jeszcze większe emocje może wzbudzić promocja na szynkę wieprzową bez kości, gdzie z aplikacją cena spada aż o 61 proc., czyli do 6,99 zł za kilogram. Trzeba jednak pamiętać o limitach, bo maksymalnie można kupić 5 kg w promocyjnej cenie.

Biedronka - promocje

Wśród wędlin wyróżnia się kiełbasa żywiecka Kraina Wędlin, która wchodzi w skłąd akcji drugi produkt tańszy aż o 82 proc.. To sprawia, że przy zakupie dwóch sztuk jedna wychodzi za 10,99 zł. Jak na okres przedświąteczny, to oferta, obok której trudno przejść obojętnie.

Nie zabrakło też promocji na produkty, bez których trudno wyobrazić sobie Wielkanoc. Jaja z chowu ściółkowego Moja Kurka objęto ofertą, w której drugi produkt jest tańszy o 40 proc. Można je dowolnie miksować, ale obowiązuje limit czterech opakowań dziennie.

Na dziale z nabiałami prawdziwym hitem jest twaróg sernikowy Delikate 1 kg, przeceniony niemal o połowę, czyli do 4,99 zł. Do tego dochodzi mascarpone w akcji "1+1 gratis", dzięki czemu jedna sztuka wychodzi za 3,49 zł. Jogurty, desery ryżowe i inne produkty mleczne również pojawiają się w promocjach z gratisami, choć z określonymi limitami.

Biedronka mocno promuje też podstawowe produkty. Masło ekstra Mleczna Dolina można kupić za 1,99 zł za sztukę, ale tylko przy zakupie trzech opakowań. Cukier biały kosztuje 1,29 zł za kilogram przy zakupie dwóch sztuk, a mleko UHT w czwartek 26 marca potrafi spaść nawet do 1,25 zł za litr. Pod warunkiem zakupu całej zgrzewki.

