Pościg w okolicach Żar. 27-latek w kradzionym Mercedesie uderzył w ogrodzenie

Próba zatrzymania i ucieczka przez Olbrachtów

30 września 2026 roku funkcjonariusze wydziału kryminalnego z żarskiej komendy zwrócili uwagę na mężczyznę kierującego Mercedesem Vito. Policjanci posiadali informacje, że osoba ta nie powinna prowadzić pojazdów, dlatego przy wjeździe do miejscowości Olbrachtów podjęli próbę zatrzymania go do kontroli. Mundurowi poruszający się nieoznakowanym radiowozem nadali sygnały świetlne oraz dźwiękowe, jednak kierowca nie zareagował na polecenia i zaczął uciekać. Podczas pościgu 27-latek wykonywał niebezpieczne manewry na drodze, między innymi przekraczając podwójną linię ciągłą. W trakcie wyprzedzania uderzył w inny samochód, którego kierujący prawidłowo skręcał w lewo, a następnie stracił panowanie nad busem i uderzył w betonowe ogrodzenie.

Kradziony samochód i pościg pieszy za 27-latkiem

Po zderzeniu z przeszkodą 27-latek opuścił rozbite auto i zaczął uciekać pieszo, jednak kryminalni natychmiast ruszyli za nim i zatrzymali go po bezpośrednim pościgu. W trakcie dalszych ustaleń policjanci potwierdzili, że Mercedes o wartości 22 500 euro został skradziony na terytorium Niemiec. Okazało się również, że zatrzymany mieszkaniec Trzebiela łamał sądowy zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych wydany przez Sąd Rejonowy w Żarach. Mężczyzna poruszał się samochodem także pomimo decyzji Starosty Żarskiego o cofnięciu mu uprawnień do kierowania. Funkcjonariusze zabezpieczyli pojazd i zgromadzili materiał dowodowy dotyczący wcześniejszej kradzieży.

Metamfetamina i zarzuty dla mieszkańca Trzebiela

Podczas przeszukania policjanci znaleźli przy zatrzymanym substancję psychotropową w postaci metamfetaminy. Od mężczyzny pobrano krew do badań laboratoryjnych, aby sprawdzić, czy w chwili zdarzenia znajdował się on pod wpływem środków psychoaktywnych. 27-latek usłyszał zarzuty kradzieży samochodu, niezatrzymania się do kontroli drogowej oraz posiadania narkotyków. Odpowie także za naruszenie zasad bezpieczeństwa i narażenie innego uczestnika ruchu na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Na wniosek prokuratora Sąd Rejonowy w Żarach 2 października 2026 roku zastosował wobec mężczyzny środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy.

Źródło: Policja.pl