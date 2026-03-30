Ponad trzy tysiące osób na imprezie Sephora House. Kosmetyczne nowości w Warszawie przyciągnęły prawdziwe tłumy

Sephora House w Warszawie. Dom Braci Jabłkowskich gościł tysiące fanów urody

W dniach 20 i 21 marca zrewitalizowane wnętrza historycznego Domu Braci Jabłkowskich w sercu stolicy zamieniły się w centrum kosmetycznego świata za sprawą drugiej edycji Sephora House. Znana sieć perfumerii połączyła siły z ponad czterdziestoma współpracującymi markami, aby dostarczyć pasjonatom urody niezapomnianych wrażeń. Odwiedzający to unikalne miejsce mogli całkowicie bezpłatnie testować rynkowe premiery oraz brać udział w specjalistycznych warsztatach. Przestrzeń pozwalała na swobodne czerpanie wiedzy bezpośrednio od najbardziej cenionych ekspertów z branży, a także na zanurzenie się w najświeższych trendach makijażowych i pielęgnacyjnych.

Strefy tematyczne na Sephora House. Od makijażu po innowacyjną pielęgnację z Azji

Teren całego wydarzenia zorganizowano w formie dedykowanych pokoi, które umożliwiały dogłębne zapoznanie się z konkretnymi dziedzinami kosmetyki. Organizatorzy zadbali o to, by każdy gość mógł w komfortowych warunkach odkrywać sekrety dbania o ciało pod okiem wykwalifikowanych fachowców, testować wymyślne fryzury i dobierać idealne kompozycje zapachowe.

W sekcji MAKEUP ROOM skupiono się na kolorówce, a cenieni wizażyści prezentowali tam nadchodzące trendy makijażowe na sezon wiosna-lato 2026.

Przestrzeń SKINCARE ROOM przyciągała miłośników dbania o cerę, w tym zwłaszcza wielbicieli strefy ASIAN BEAUTY 2.0 z koreańskimi i japońskimi nowinkami. Gorącym punktem okazał się debiut marki Aestura, odprężające masaże rąk, warsztaty z origami oraz badanie cery za pomocą zaawansowanego sprzętu Beauty Scan.

Odwiedzający HAIRCARE ROOM korzystali z komputerowego badania kondycji skóry głowy. Profesjonalni fryzjerzy błyskawicznie układali modne uczesania, takie jak gładkie zaczesania, kontrolowany nieład czy delikatne fale.

W strefie FRAGRANCE ROOM eksperci pomagali dopasować perfumy do indywidualnych preferencji, skupiając się na nutach owocowych, czy pikantno-słodkich. Ogromną innowacją okazał się Moodmeter, czyli system analizujący nastrój uczestnika i sugerujący mu najlepiej dopasowaną mieszankę zapachową.

Konsultacje z ekspertami i premiery na Sephora House. Nowy wymiar testowania kosmetyków

Historyczny budynek w Warszawie na krótki czas przeobraził się w wielopoziomowe centrum innowacji, udowadniając, że w dzisiejszych czasach klient szuka przede wszystkim namacalnych przeżyć, a nie tylko ładnych opakowań na półkach. Uczestnicy zyskali unikalną szansę nakładania na siebie kosmetyków, które jeszcze w ogóle nie trafiły do oficjalnej dystrybucji w sklepach. Równie istotnym elementem przyciągającym tłumy okazały się bezpośrednie interakcje z twórcami znanych firm oraz branżowymi specjalistami, którzy prowadzili profesjonalne panele dyskusyjne i szkolenia.

Osobiste spotkania i fachowe doradztwo stanowią wartość, której w żadnym stopniu nie jest w stanie zrekompensować cyfrowy świat internetu.

Wydarzenie zyskało miano prawdziwej wylęgarni trendów, gdzie w poszczególnych strefach kreowano modę na kolejne miesiące.

Ostatnie dni wyraźnie uświadamiają, że współcześni konsumenci pragną głęboko doświadczać całego procesu dbania o siebie, zamiast ograniczać się do rutynowych zakupów w popularnych drogeriach.

