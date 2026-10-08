Pomoc seniorce w Wiązownicy. Dzielnicowi pomogli 88-latce, która zsunęła się z łóżka

Nocna interwencja policji w Wiązownicy

7 października 2026 roku po godzinie 21:00 policjanci otrzymali zgłoszenie dotyczące potrzebującej wsparcia starszej kobiety. Z prośbą o pomoc zadzwoniła jej córka, która poinformowała, że 88-latka zsunęła się z łóżka na podłogę. Mimo podejmowanych starań córka nie była w stanie samodzielnie podnieść mamy i przywrócić jej na posłanie. Na miejsce skierowani zostali dzielnicowi z posterunku w Wiązownicy, którzy niezwłocznie udali się do miejsca zamieszkania kobiet.

Wsparcie funkcjonariuszy dla potrzebującej seniorki

Po przybyciu pod wskazany adres funkcjonariusze zastali 88-letnią kobietę wymagającą pomocy fizycznej. Mundurowi z zachowaniem ostrożności podnieśli seniorkę i pomogli jej wrócić na łóżko. Jak podkreślają służby, dzielnicowi w swojej codziennej pracy często jako pierwsi dowiadują się o problemach lokalnej społeczności. Ich służba obejmuje nie tylko ściganie sprawców przestępstw czy wykroczeń, ale również reagowanie w sytuacjach ludzkiej bezradności. Ta interwencja stanowi przykład działań policji, które są ukierunkowane na realne wsparcie mieszkańców w trudnych chwilach.

Źródło: Policja.pl