GUS opublikował nowe dane o zgonach w Polsce
Pod koniec lutego Główny Urząd Statystyczny opublikował komunikat podsumowujący liczbę zgonów w Polsce w minionym roku. Informacje te bazują na rejestrach Urzędów Stanu Cywilnego i obejmują wyłącznie osoby zameldowane na terenie kraju.
Statystyki zostały opracowane w układzie tygodniowym, zgodnie z międzynarodową normą ISO8601. Specyfika tego systemu polega na tym, że pierwszy tydzień roku może zawierać dni z końcówki roku poprzedniego, a ostatni – objąć początek roku kolejnego. W efekcie danych tych nie sumuje się bezpośrednio do skali miesięcy czy lat kalendarzowych, jednak taki model pozwala na precyzyjne monitorowanie dynamiki zmian w krótkich odstępach czasu.
Z ogólnego podsumowania wynika, że w 2025 roku w Polsce odnotowano łącznie 403 978 zgonów. Analiza regionalna ujawnia jednak znaczące dysproporcje pomiędzy poszczególnymi województwami.
Mazowieckie i śląskie na czele zestawienia
Najwięcej zgonów w 2025 roku odnotowano w województwie mazowieckim – 56 518. Drugie miejsce zajmuje województwo śląskie, gdzie liczba zmarłych wyniosła 51 025. To jedyne regiony w Polsce, w których liczba zgonów przekroczyła 50 tys.
Kolejne miejsca zajmują duże województwa o wysokiej liczbie mieszkańców. W wielkopolskim odnotowano 34 863 zgony, w małopolskim – 32 275, a w dolnośląskim – 31 903. Wysoka liczba zgonów wystąpiła również w województwie łódzkim, gdzie zmarły 30 123 osoby.
W dalszej części zestawienia znajdują się pomorskie (23 177), kujawsko-pomorskie (22 456) oraz lubelskie (22 230). Nieco niższe wartości odnotowano w podkarpackim (19 396) i zachodniopomorskim (18 593).
Najmniej zgonów w opolskim
Na przeciwnym biegunie zestawienia znalazło się województwo opolskie, gdzie liczba zgonów była najniższa i wyniosła 10 544. Niewiele wyższe wskaźniki odnotowano w województwach: lubuskim (10 801) oraz podlaskim (11 848). Do grupy regionów o relatywnie niskiej śmiertelności należą także świętokrzyskie (13 805) i warmińsko-mazurskie (14 421).
Ranking województw z największą liczbą zgonów
Dane GUS pokazują wyraźną zależność między liczbą zgonów a wielkością populacji regionu. Najwięcej zgonów występuje w największych województwach, takich jak mazowieckie czy śląskie, natomiast najmniejsze wartości odnotowano w opolskim, lubuskim i podlaskim. Poniżej szczegółowy ranking:
- Mazowieckie – 56 518
- Śląskie – 51 025
- Wielkopolskie – 34 863
- Małopolskie – 32 275
- Dolnośląskie – 31 903
- Łódzkie – 30 123
- Pomorskie – 23 177
- Kujawsko-pomorskie – 22 456
- Lubelskie – 22 230
- Podkarpackie – 19 396
- Zachodniopomorskie – 18 593
- Warmińsko-mazurskie – 14 421
- Świętokrzyskie – 13 805
- Podlaskie – 11 848
- Lubuskie – 10 801
- Opolskie – 10 544