Chryzantemy nie muszą zwiędnąć po kilku dniach. Ten szczegół decyduje o ich trwałości

Chryzantemy mogą zdobić groby, balkony i tarasy przez dłuższy czas, ale wiele zależy od ich kondycji już w chwili zakupu oraz warunków, w jakich będą przechowywane.

Przed zakupem warto dokładnie obejrzeć liście, pędy i podłoże, ponieważ zarówno przesuszona ziemia, jak i oznaki więdnięcia mogą świadczyć o problemach z rośliną.

Jednym z najważniejszych elementów pielęgnacji jest podlewanie — ziemia powinna pozostawać lekko wilgotna, ale nadmiar wody w doniczce może zaszkodzić korzeniom.

Znaczenie ma również miejsce ustawienia kwiatów, a w przypadku chryzantem ciętych także czysty wazon, regularna wymiana wody i odpowiednie przygotowanie łodyg.

Zacznij od wyboru odpowiedniej rośliny

Przed zakupem chryzantem warto dokładnie obejrzeć nie tylko kwiaty, lecz także liście i podłoże. Roślina powinna mieć jędrne, zielone liście, a jej pędy nie powinny być wyraźnie zwiędnięte. Jeśli kupujemy okaz w doniczce, sprawdźmy również, czy ziemia nie jest całkowicie przesuszona albo stale mokra. Warto wybierać rośliny z dużą liczbą rozwiniętych kwiatów i pąków, które dopiero zaczynają się otwierać. Dzięki temu kwitnienie może cieszyć nas dłużej niż w przypadku egzemplarza, którego większość kwiatów już przekwitła.

Znaczenie ma również miejsce, w którym ustawimy chryzantemy. Kwiaty doniczkowe najlepiej czują się w jasnym, raczej chłodnym miejscu, z dala od źródeł intensywnego ciepła. Wysoka temperatura może przyspieszać przekwitanie, a silny wiatr i gwałtowne zmiany warunków dodatkowo osłabiają roślinę. Chryzantemy stojące na zewnątrz warto osłonić przed wyjątkowo niekorzystną pogodą, pamiętając jednocześnie, że odporność na mróz zależy od odmiany i sposobu uprawy.

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Chryzantemy - podlewanie

Jednym z częstych błędów jest podlewanie chryzantem według sztywnego harmonogramu, bez sprawdzania stanu ziemi. Podłoże powinno być lekko wilgotne, ale nie zalane wodą. Jeśli doniczka stoi w osłonce, po podlaniu warto sprawdzić, czy na jej dnie nie zbiera się nadmiar wody. Zastój wilgoci może prowadzić do problemów z korzeniami, a przesuszenie bryły korzeniowej sprawia, że roślina szybko traci jędrność.

Najlepiej regularnie kontrolować ziemię palcem i podlewać wtedy, gdy jej wierzchnia warstwa zaczyna przesychać. W chłodniejsze dni zapotrzebowanie na wodę może być mniejsze niż podczas ciepłej, słonecznej pogody. Nie należy też polewać kwiatów i liści bez potrzeby, zwłaszcza jeśli roślina stoi w miejscu, w którym długo pozostaje wilgotna. W przypadku chryzantem posadzonych w gruncie znaczenie ma z kolei przepuszczalność gleby i to, czy woda nie zalega przy korzeniach.

Co z chryzantemami ciętymi?

Jeśli kupujemy chryzantemy do wazonu, liczy się przede wszystkim świeżość kwiatów i właściwe przygotowanie łodyg. Przed włożeniem ich do wody warto przyciąć końcówki łodyg ostrym narzędziem, usunąć liście, które znalazłyby się pod powierzchnią wody, i umieścić kwiaty w czystym wazonie. Wodę należy regularnie wymieniać, a naczynie myć, aby ograniczyć rozwój drobnoustrojów.

Wazon najlepiej ustawić z dala od kaloryfera, mocno nasłonecznionego parapetu i dojrzewających owoców. Warto również usuwać przekwitające kwiaty, by nie psuły wyglądu całej kompozycji

Przed Wszystkimi Świętymi dobrze nie kierować się wyłącznie wielkością kwiatów czy atrakcyjną ceną. Zdrowa roślina, odpowiednie podlewanie i miejsce osłonięte przed skrajnymi warunkami mogą sprawić, że chryzantemy będą zdobić otoczenie znacznie dłużej.